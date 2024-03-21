Пацієнт із датчиком Neuralink зміг грати у відеоігри за допомогою сили думки: відео

29-річний паралізований пацієнт Ноланд Арбо зміг зіграти в шахи, рухаючи фігури, просто дивлячись на екран комп'ютера.

Нещодавно пацієнт, якому імплантували датчик з інтерфейсом мозок-комп'ютер Neuralink, зміг зіграти в шахи на комп'ютері, використовуючи тільки силу думки, передає Interesting engineering.

Ілон Маск повідомив у соцмережі X, про те, що 29-річний Ноланд Арбо, який отримав імплант Neuralink, почувається добре і навіть може грати в комп'ютерні ігри. Хлопець повністю паралізований, але це не завадило йому рухати шахові фігури на дошці, щоправда, не справжні, а "електронні".

Ноланд отримав травму під час занять дайвінгом. Вона була настільки критичною, що молодого чоловіка паралізувало. Але тепер за допомогою Neuralink він може виконувати на комп'ютері низку дій самостійно.

Арбо став одним із шести випробовуваних. У відеоролику Neuralink він легко грає в шахи, фізично не взаємодіючи з комп'ютером. "Я міг змусити фігури рухатися як завгодно. Я просто переводжу погляд і фігури переміщаються туди, куди я хочу. Це так здорово", — прокоментував пацієнт.

Інженери компанії Neuralink планують використовувати цю технологію для допомоги людям з обмеженими можливостями. Незабаром датчики будуть імплантовані більшій кількості пацієнтів, що дасть змогу провести велике тестування і потенційно призведе до комерціалізації пристрою. Neuralink пообіцяла і далі вести спостереження за станом здоров'я Ноланда Арбо і повідомляти про його нові технологічні досягнення.

Раніше ми писали про те, що перший крок з імплантації людям чіпів Neuralink можна вважати вдалим. Про повне одужання пацієнта оголосив Ілон Маск.

Також повідомляли, що технологія китайських учених здатна допомогти паралізованим та іншим хворим. Але при цьому імплант не порушує цілісність тканин мозку.