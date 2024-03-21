Нові датчики допоможуть стежити за транспортом та людьми з космосу: кого це торкнеться

Космічна система стеження надаватиме пілотам винищувачів дані про надводні цілі супротивника через вдосконалену систему управління боєм.

Національне управління військово-космічної розвідки США (NRO) готується до запуску нових супутників, які дадуть змогу військовим відслідковувати рухомі транспортні засоби та людей із космосу, передає Defense one.

Військово-повітряні сили США хочуть замінити свої застарілі літаки E-8 JSTARS, що надають дані про цілевказівку, на космічні засоби розвідки і передати частину місії з ідентифікації рухомих цілей супутникам.

Космічна система стеження надаватиме пілотам винищувачів інформацію про надводні цілі противника через вдосконалену систему управління боєм (ABMS). Вона стане невід'ємною частиною концепції спільного загальнодоменного командування та управління (JADC2). Саме тому ВПС США активно співпрацюють з Управлінням над проєктуванням, розробкою та розгортанням системи супутників.

NRO вже готове запустити супутники для експлуатації. За словами Крістофера Сколезе, директора NRO, прототипи вже тестуються протягом останніх трьох років. Також неодноразово було проведено навчання спільно з Космічними силами та іншими службами, під час яких стало зрозуміло, що нова супутникова система функціонує нормально. Однак Сколезе не повідомив, коли саме система буде введена в експлуатацію.

Агентство розробляє програму спільно з Космічними силами, оператори яких керуватимуть новими супутниками і наводитимуть датчики.

Згідно з бюджетними документами, Космічні сили планують працювати з NRO над розробкою і впровадженням системи супутникового стеження у 2025 фінансовому році. Управління запитує 244 млн доларів на розвиток програми "Long Range Kill Chains", яка включає розміщення супутникового угруповання та оснащення пристроїв допоміжним корисним навантаженням (під допоміжним корисним навантаженням варто розуміти спеціальні датчики, — ред.), та планує витратити понад 1,2 млрд доларів протягом наступних кількох років.

Однак представники Космічних сил заявили, що програма не може бути запущена повноцінно доти, доки Конгрес не ухвалить бюджет на 2024 фінансовий рік.

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