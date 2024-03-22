"Просити маму не потрібно": у "Дії" з'явились дипломи про освіту

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що в майбутньому у застосунку з’являться і додатки до дипломів. Для того, щоб побачити свій диплом у "Дії", її потрібно оновити.

У застосунку "Дія" з’явились освітні документи. Про це 22 березня повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії"", — заявив він.

Зокрема, у застосунку "Дія" з’явились такі документи як:

свідоцтво про базову середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

"Оновіть "Дію", і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були й додатки", — зазначив Федоров.

Він додав, що освітні документи онлайн можуть знадобитись для вступу до вишу або влаштування на роботу.

Нагадаємо, 22 березня в Україні сталися масові збої інтернету через масований обстріл ЗС РФ. Найбільше це відчули жителі Харківської області.

Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що Україна могла б виготовити за рік два мільйони безпілотників. Однак на таку кількість контрактів бракує грошей.