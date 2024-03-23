Дрони, засоби боротьби з БПЛА та наземні роботи: як США протистоятимуть Китаю

В армії США активно переймають досвід ЗСУ, а тому відмовляються від дорогих БПЛА на користь комерційно доступних безпілотників, які легко закупити та якими просто керувати.

Армія США до свого бюджетного запиту на 2025 рік включила кошти на купівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти БПЛА, а також наземних роботів для невеликих підрозділів, пише Defense One.

На невеликі дрони комерційного типу в бюджет заклали 10 мільйонів доларів і ще 25 мільйонів — на придбання більших комерційних БПЛА для піхотних бригад. Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж вважає, що армії слід поступово відмовитися від дорогих апаратів на користь звичайних безпілотників — вони завжди доступні, а навчання роботі з деякими з них може тривати лише один день. З огляду на досвід України у війні з РФ, американські військові вважають, що їм слід перейняти українське ноу-хау в можливому конфлікті з Китаєм.

Наразі армія може купувати комерційні дрони з так званого списку Blue UAS, куди включено перевірені літальні апарати для використання в урядових цілях. Однак такі БПЛА можуть коштувати у 8-14 разів дорожче, ніж ті, які продають китайські виробники. Однак армія сподівається, що зростаючий попит призведе до зниження витрат.

Дрон Skydio Фото: Міноборони США

Військові планують виділити додаткові кошти, 10 мільйонів доларів, на програму з оснащення піхоти ударними дронами цього року. Дуг Буш, помічник міністра армії із закупівель, повідомив Defense One, що армія замовила понад 100 Switchblade 600 для випробувань у рамках цієї програми. Бюджетний запит армії на 2025 фінансовий рік включає 120 мільйонів доларів на придбання дронів за цією ж програмою.

Ще 26,5 мільйонів доларів військові просять у Конгресу на закупівлю БПЛА-розвідників Dronemaker Skydio ближнього радіусу дії і 34 мільйони доларів на БПЛА-розвідників середнього радіусу дії.

449 мільйонів доларів планують витратити на РЕБ-засоби проти ворожих дронів і 292 мільйони доларів — на протиповітряну оборону ближнього і дальнього радіусів дії. Ці закупівлі проводитимуться з урахуванням досвіду, перейнятого американцями у ЗСУ. Частина коштів піде на придбання РЕБ-пристроїв, а частина — на дрони-перехоплювачі типу Coyote від Raytheon і Roadrunner-M від Anduril.

Армія планує збільшити кількість роботів: 55,5 мільйона доларів запрошено на роботизовані транспортні засоби з озброєнням, 69,5 мільйона доларів — на бойові робоплатформи наступного покоління, 16 мільйонів доларів — на Silent Tactical Energy Dismount (STEED), робота для доставки обладнання та евакуації поранених.

На тлі зростаючого використання Starlink та інших низькоорбітальних супутникових систем в армійських підрозділах у пропонованому бюджеті також запитується 4 мільйони доларів на розгортання тактичних мереж супутникового зв'язку.

Раніше ми повідомляли про те, що ВПС США отримають нові електронні штурмовики Compass Call, призначені для придушення систем зв'язку, радіолокації та навігації, а також ППО супротивника методом блокування зв'язку між системами озброєння і мережами управління.