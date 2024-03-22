ВМС США відновлюють розробку великого підводного дрона Snakehead (фото)

Підводний безпілотний апарат розрахований на більшу витривалість, автономність і вантажність, ніж менші аналоги. Програма була призупинена через брак коштів.

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Військово-морські сили США відновлюють програму безпілотного підводного апарата великої водотоннажності Snakehead LDUUV цього року. Про це повідомляє сайт Naval News.

Програму було призупинено через брак фінансування у 2023 фінансовому році. Планується перехід до другої фази програми. Цього року військово-морський флот відновить демонстрації та експерименти з єдиним прототипом дрона Snakehead, який зараз є в наявності. Випробування включатимуть розгортання системи з надводних кораблів. Протягом року ВМС також планують відремонтувати й модернізувати прототип UUV, який був спущений на воду в лютому 2022 року.

Військово-морські сили планують провести дослідження ринку для другої фази програми у 23-24 фінансових роках. Це дослідження допоможе ВМС оцінити комерційно доступні безпілотники та перевірити, чи відповідають ті або інші наявні БПЛА вимогам програми.

Підводний дрон Snakehead LDUUV Фото: ВМС США

Командування військово-морських систем (NAVSEA) видало проєкт запиту пропозицій для промисловості для програми LDUUV у 2020 році. У 2019 році компанія General Atomics Electromagnetic Systems отримала контракт на розробку й демонстрацію прототипу літій-іонної відмовостійкої акумуляторної системи (LiFT) для прототипу LDUUV. Єдиний прототип, який зараз використовується ВМС, був розроблений урядом за участю представників промисловості. ВМС планують передати цей прототип флоту у 2025 році.

Безпілотний підводний корабель Snakehead — це найбільший безпілотник, що запускається з підводного човна, який зараз є на озброєнні ВМС США. Система має на меті надати платформам ВМС США підвищену витривалість, глибину роботи й вантажність, ніж доступні для малих і середніх підводних дронів.

Прототип має модульну секцію корисного навантаження, яку можна реконфігурувати, і призначений для розгортання з укриттів на сухій палубі, оскільки має більші розміри, ніж стандартний торпедний апарат. Система розроблена для розгортання з надводних кораблів.

У січні повідомлялося про розробку проєкту Fury, українського підводного дрона для атак на об'єкти РФ. Автономні підводні апарати можуть стати наступним кроком, бо вони мають перевагу в раптовості, непомітності й живучості. Ймовірно, вони будуть дорожчими за морські безпілотники, але в перспективі можуть стати багаторазовими, а тому й дешевшими.