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ВМС США відновлюють розробку великого підводного дрона Snakehead (фото)

Підводний дрон Snakehead LDUUV США
Фото: ВМС США | Спуск дрона Snakehead на воду у 2022 році

Підводний безпілотний апарат розрахований на більшу витривалість, автономність і вантажність, ніж менші аналоги. Програма була призупинена через брак коштів.

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Військово-морські сили США відновлюють програму безпілотного підводного апарата великої водотоннажності Snakehead LDUUV цього року. Про це повідомляє сайт Naval News.

Програму було призупинено через брак фінансування у 2023 фінансовому році. Планується перехід до другої фази програми. Цього року військово-морський флот відновить демонстрації та експерименти з єдиним прототипом дрона Snakehead, який зараз є в наявності. Випробування включатимуть розгортання системи з надводних кораблів. Протягом року ВМС також планують відремонтувати й модернізувати прототип UUV, який був спущений на воду в лютому 2022 року.

Військово-морські сили планують провести дослідження ринку для другої фази програми у 23-24 фінансових роках. Це дослідження допоможе ВМС оцінити комерційно доступні безпілотники та перевірити, чи відповідають ті або інші наявні БПЛА вимогам програми.

Підводний дрон Snakehead LDUUV США Fullscreen
Підводний дрон Snakehead LDUUV
Фото: ВМС США

Командування військово-морських систем (NAVSEA) видало проєкт запиту пропозицій для промисловості для програми LDUUV у 2020 році. У 2019 році компанія General Atomics Electromagnetic Systems отримала контракт на розробку й демонстрацію прототипу літій-іонної відмовостійкої акумуляторної системи (LiFT) для прототипу LDUUV. Єдиний прототип, який зараз використовується ВМС, був розроблений урядом за участю представників промисловості. ВМС планують передати цей прототип флоту у 2025 році.

Безпілотний підводний корабель Snakehead — це найбільший безпілотник, що запускається з підводного човна, який зараз є на озброєнні ВМС США. Система має на меті надати платформам ВМС США підвищену витривалість, глибину роботи й вантажність, ніж доступні для малих і середніх підводних дронів.

Прототип має модульну секцію корисного навантаження, яку можна реконфігурувати, і призначений для розгортання з укриттів на сухій палубі, оскільки має більші розміри, ніж стандартний торпедний апарат. Система розроблена для розгортання з надводних кораблів.

У січні повідомлялося про розробку проєкту Fury, українського підводного дрона для атак на об'єкти РФ. Автономні підводні апарати можуть стати наступним кроком, бо вони мають перевагу в раптовості, непомітності й живучості. Ймовірно, вони будуть дорожчими за морські безпілотники, але в перспективі можуть стати багаторазовими, а тому й дешевшими.