Нова загроза на фронті: росіяни застосовують проти ЗСУ таємничі бойові дрони (фото)

Безпілотник передали окупантам ще восени, проте перші його зразки ЗСУ знайшли лише зараз. Росіяни стверджують, що БПЛА здатні летіти на 20 км і влаштовувати дистанційне мінування.

24 березня на Куп’янському напрямку російсько-українського фронту військовими Збройних сил України був знайдений невідомий російський дрон, ще один такий бачили за кілька днів на іншому напрямку. Повідомив про це та надав фото безпілотника у своєму Telegram-каналі український військовий та експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Судячи з фото, безпілотник доволі великий та має незвичну конструкцію. Помітні дві пари крил, менша з яких оснащена двома гвинтами, направленими у внутрішній простір між парами крил.

Російській дрон, знайдений ЗСУ Фото: Telegram

16 жовтня 2023 року губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення про передачу російським окупаційним військам в Україні дронів. Додані фото містять зображення безпілотника, схожого на знайдені українськими військовими.

За словами губернатора, дрон є розробкою ООО "Регионально-промышленная компания" (РПК) з міста Ніжний Новгород у Росії. У його створенні брали участь неназвані волонтери та уряд Нижньогородської області РФ. Безпілотник, який називають FPV-дроном, нібито здатний виконувати дистанційне мінування та уражати цілі у радіусі 20 км.

"Сьогодні до зони СВО вирушила перша партія FPV-дронів нижньогородської розробки" — йдеться у повідомленні.

Російські військові отримують дрон, схожий на знайдений Фото: Telegram

Наразі невідома назва БПЛА, його характеристики та особливості застосування. Також цікавим є факт, що від моменту передавання до перших відомих застосувань пройшло майже пів року.

Як написало російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на агенцію "Інтерфакс", підприємство ООО "Регионально-промышленная компания" зареєстровано у Нижньому Новгороді у 2015 році. Основним видом діяльності назване виробництво частин та приладдя для автотранспортних засобів. Власником та генеральним директором компанії є підприємець Андрій Соколов.

Нещодавно повідомлялося про інший незвичний безпілотник РФ, помічений на фронті. БПЛА "Пчелка" здатний нести FPV-дрони та працювати як ретранслятор сигналу від оператора. Через це радіус застосування російських дронів-камікадзе відчутно збільшується.