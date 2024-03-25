Акумулятори не потрібні: незвичайна батарейка зможе живити гаджети сонячною енергією

Стартап Ribes Tech створив органічний фотоелемент, здатний замінити "шкідливі" батарейки в малопотужних пристроях і заощадити гроші користувачів.

Стартап Ribes Tech (Італія) розробив процес виробництва органічних, надтонких пристроїв для збору сонячної енергії, які отримали назву органічні фотоелектричні модулі. Процес їхнього виробництва не вимагає застосування цінних мінералів, оскільки вони виготовлені з органічних матеріалів, пише PV Magazine.

Технологія дасть змогу споживачам легко заряджати малопотужні ґаджети та заощаджувати гроші, які витрачаються на купівлю акумуляторів. Пристрої для збору енергії всередині приміщень від Ribes Tech призначені для заміни батарейок або модернізації широкого спектра малопотужної електроніки на кшталт дистанційних датчиків, смарт-міток і сенсорів відстеження. До речі, згідно зі звітом Global Consumer Batteries Industry, 2022 року люди в усьому світі витратили на акумулятори понад 45 млрд доларів США.

Сонячні батареї нового типу не потребують обслуговування, оскільки створені за принципом "встановив і забув". Фотоелементи мають коефіцієнт ефективності 12% у приміщенні, за умови, що вони вбудовані в електроніку та ефективно працюють у діапазоні освітленості всередині приміщень від 5 до 2000 люкс.

Ця технологія може також зменшити забруднення, що виникає внаслідок видобутку рідкісних мінералів, які містяться в батареях, а також скоротити кількість небезпечних відходів. Ribes Tech пояснює, що її збирачі енергії надзвичайно легкі та гнучкі і що встановити їх так само просто, як наклеїти пластир.

Компанія спільно з іншими виробниками працює над розробкою рішень для технології безконтактного зондування, що допомагає запобігти поширенню мікробів, а також над створенням смарт-наклейок, що захищають пристрої від несанкціонованого доступу.

"Зараз ми шукаємо інвестиції для підтримки нашого наступного етапу розширення. Ми готові виробляти фотоелектричні модулі у великих обсягах", — заявили представники стартапу журналу PV Magazine.

Раніше ми писали про те, що вчені створили систему з 240 потужних сонячних батарей. Систему для вироблення сонячної енергії можна запустити в роботу одним натисканням кнопки.