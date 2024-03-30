Моргнути не встигнеш: учені зробили звичайний інтернет у 4,5 мільйона разів швидшим

Дослідники змогли підвищити пропускну спроможність оптоволоконних мереж, що працюють у будинках і офісах, за допомогою спеціальних пристроїв і хвиль певного діапазону.

Дослідники з Астонського університету (Велика Британія) домоглися швидкості передачі даних, яка в 4,5 мільйона разів вища, ніж широкосмуговий домашній інтернет. Ця швидкість є найвищою з коли-небудь зареєстрованих і досягається завдяки використанню певних нових діапазонів довжин хвиль, які раніше не застосовувалися у волоконно-оптичних системах, пише Interesting Еngineering.

У рамках міжнародного співробітництва команда передала дані зі швидкістю 301 терабіт на секунду, або 301 000 000 мегабіт на секунду, використовуючи одне стандартне оптичне волокно. Для порівняння: середня швидкість широкосмугового доступу становить лише 69,4 Мбіт/с.

Вчені використовували оптичні волокна — невеликі трубчасті скляні нитки, які передають інформацію за допомогою світла, — а також нові діапазони довжин хвиль, які не використовуються у звичайних оптоволоконних системах для інтернету. Різні діапазони довжин хвиль еквівалентні різним кольорам світла, що передається оптичним волокном. Розробивши нові пристрої, оптичні підсилювачі та оптичні еквалайзери, дослідники отримали доступ до цих нових діапазонів.

Доктор Ян Філліпс, який брав участь у дослідженні, пояснив, що дані передавалися оптоволоконним кабелем, подібно до домашнього або офісного інтернет-з'єднання. Однак крім комерційно доступних C- і L-діапазонів учені використовували два додаткові спектральні діапазони: E і S. Такі діапазони раніше не задіювали, оскільки C- і L-діапазонів цілком вистачало.

Підвищуючи пропускну здатність магістральної мережі, дослідники можуть істотно поліпшити з'єднання для кінцевих користувачів, а також допомогти знизити витрати на забезпечення смуги пропускання. Це також більш екологічне рішення, тому що розгортання більшої кількості нових волоконних мереж не потрібне. Вчені пропонують використовувати наявну розгорнуту оптоволоконну мережу, збільшуючи її здатність передавати дані і продовжуючи термін її використання.

Успішна передача даних на таких високих швидкостях командою Астонського університету є свідченням потенціалу оптоволоконної технології. Оскільки нові технології вимагають дедалі більше даних, подібні інновації матимуть вирішальне значення в задоволенні цих потреб, а також у забезпеченні більш екологічного рішення для цифрового майбутнього.

Раніше ми повідомляли, що Росія посилює контроль над інтернетом у рік псевдовиборів для впливу на протести. Методи доповнюють інфраструктуру репресій, побудовану Кремлем, щоб тримати під контролем опонентів і протестувальників та слугувати країні "дієтою державної пропаганди".