Хакери використовують Android-додатки в магазині Google Play для атак: що потрібно видалити

Експерти у сфері кібербезпеки виявили 28 додатків, які перетворювали смартфони на проксі-сервери.

Навіть якщо ви користуєтеся одним із найкращих телефонів Android, вам все одно потрібно бути обережними під час завантаження нових додатків. Нещодавно в магазині Google Play було виявлено 28 додатків, які використовували хакери для перетворення смартфонів на проксі, передає Tom's Guide.

Група аналізу загроз з компанії HUMAN виявила, що 28 застосунків, 17 з яких були замасковані під безкоштовний VPN, перетворювали телефони на проксі-сервери. Це не так погано, як заразити смартфон шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ), але все одно викликає занепокоєння.

Резидентні проксі-сервери справді мають законне застосування, наприклад, для дослідження ринку та пошукової оптимізації, але в чужих руках, як у цьому випадку, їх можна використовувати для всіх видів шкідливих дій: від шахрайства з рекламою до фішингу та навіть підкидання облікових даних (проксі-сервер — проміжний сервер у комп'ютерних мережах, який виконує роль посередника між користувачем та цільовим сервером і дає змогу клієнтам виконувати непрямі запити до інших мережевих служб, так і отримувати відповіді, — ред.).

Видаліть, або не завантажуйте, ці додатки:

Lite VPN

Клавіатура Anims

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

Стрічки CaptainDroid

Безкоштовні старі класичні фільми

Порівняння телефонів

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Забавна анімація Char Ging

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Зразок VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Деякі з перерахованих вище додатків більше не містять шкідливого коду, який використовувався для перетворення Android-смартфонів, на яких вони встановлені, на проксі-сервери. Але якщо ви вважаєте, що хакери можуть використовувати ваші смартфони для вчинення кіберзлочинів, рекомендуємо вручну видалити ці додатки.

Раніше ми писали про те, що АІ-інструмент може відстежувати хакерів із Росії та Китаю. Copilot for Security поєднує в собі міць моделі OpenAI з величезними обсягами інформації, що стосується безпеки, яку збирає Microsoft