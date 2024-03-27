Більше ніяких покупок: смартфони росіян позбавляють важливої функції

Російські картки "Мир" більше не будуть доступні для використання через додаток на території РФ.

Багато жителів Росії більше не зможуть користуватися цифровим платіжним сервісом Mir Pay, оскільки відповідний додаток видалили з магазину Google Play. Подробиці передає портал 4PDA.

ЗМІ 4PDA написало, що додаток Mir Pay видалили з магазину Google Play. Раніше росіяни користувалися цією програмою для оплати товарів і послуг через NFC-модуль. Електронні картки були сумісні з терміналами з підтримкою карт "Мир". Також ними можна було розплатитися в деяких онлайн-магазинах, що підтримують відповідну опцію.

Видання вважає, що Mir Pay потрапило під санкції, введені проти Національної системи платіжних карток, тому що, крім Mir Pay, у магазині застосунків Google не виявилося такого ПЗ, як "СБПэй" і "Привет!". ЗМІ повідомляє своїх читачів, що вони можуть завантажити додаток "Мир" на сайтах RuStore і App Gallery, на форумі медіа 4PDA.

Компанія Samsung також повідомила на своєму російському сайті, що з 3 квітня 2024 року сервіс Samsung Pay також перестане підтримувати російські картки "Мир". Однойменна платіжна система країни-агресора більше не буде підтримуватися смартфонами Samsung. Компанія повідомила, що під'єднати карту "Мир" до Samsung Pay буде неможливо. Додати нові картки "Мир" з банківських додатків теж тепер неможливо. Електронну версію картки буде видалено, але росіяни, як і раніше, зможуть розплачуватися фізичною карткою. Однак картки Visa і Mastercard працюватимуть у Samsung Pay, як і раніше.

Раніше ми писали про те, що хакери використовують Android-додатки в магазині Google Play для атак. Експерти у сфері кібербезпеки виявили 28 додатків, які перетворювали смартфони на проксі-сервери.