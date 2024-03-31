Смартфон зможе працювати вдвічі швидше: потрібно змінити одне налаштування ОС Android

Анімація деяких елементів інтерфейсу займає занадто багато часу, але це легко виправити.

Роботу смартфона на базі операційної системи Android можна значно поліпшити, потрібно лише змінити швидкість анімації. Покрокову інструкцію опублікувало видання ZDNET.

Щоб змінити швидкість анімації на Android-смартфоні, необхідно увімкнути параметри розробника, які містять список налаштувань продуктивності та користувацького інтерфейсу, які зазвичай приховані за замовчуванням, оскільки призначені тільки для розробників.

Щоб перейти в цей режим, відкрийте "Налаштування" — прокрутіть вниз до "Про телефон" — натисніть "Інформація про програмне забезпечення" — 7 разів торкніться номера збірки. Якщо ви робите це вперше, на вашому телефоні має з'явитися рухомий рядок, що вказує, скільки ще разів вам потрібно натиснути на текст.

Якщо все зроблено успішно, параметри розробника тепер будуть увімкнені. Ви можете отримати до них доступ, повернувшись на сторінку налаштувань за замовчуванням і перейшовши в кінець списку.

Тепер, коли ви перейшли в режим розробника, ви побачите довгий список налаштувань. Вам потрібно знайти налаштування під назвою "Малювання" (Drawing).

Потім ви побачите три налаштування масштабу анімації:

Масштаб анімації вікна: швидкість додатків і спливаючих вікон.

Масштаб анімації переходу: швидкість переміщення між панелями головного екрана і всередині додатків.

Шкала тривалості анімації: швидкість загальної анімації призначеного для користувача інтерфейсу, наприклад, відкриття і закриття додатків, розблокування телефону тощо.

Натисніть на кожен із цих пунктів і змініть рейтинг шкали з 1x (за замовчуванням) на 0,5x. Що менше число, то швидше виконуватиметься анімація. Після цього час відгуку телефона скоротиться.

Якщо вам взагалі не потрібна анімація на телефоні, ви також можете встановити значення "вимкнути".

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