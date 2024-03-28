Ударні дрони Hero-120 масово вироблятимуть у США: чим зацікавили військових

Виробництво протитанкових ударних дронів запустять уже найближчим часом.

Ізраїльська компанія UVision і американська SAIC (Science Applications International Corp.) підписали угоду про виробництво боєкомплекту Hero-120, що баражує, на заводі в Південній Кароліні, США, пише Shephard media.

Hero-120 — це протитанковий комплекс середньої дальності, що забезпечує високоточні удари по таких цілях, як танки, броньовані транспортні засоби і малозахищені цілі в міських умовах. Комплекс спроєктували так, щоб завдавати мінімальної супутньої шкоди, він також оснащений цілою низкою багатоцільових боєголовок масою 4,5 кг. У червні 2021 року Корпус морської піхоти США оголосив, що Hero-120 обрали для участі в програмі Organic Precision Fire Mounted (OPF-M).

Генерал-майор у відставці Аві Мізрахі, голова ради директорів Uvision USA, сказав, що співпраця з SAIC допоможе надати комплексне рішення американським клієнтам, незалежне від міжнародного ланцюжка поставок. Виробниче підприємство розпочне роботу цього місяця.

Співпраця буде спрямована на створення повністю незалежного внутрішнього ланцюжка поставок, гарантуючи, що американські замовники продукції UVision знизять залежність від міжнародних ланцюжків поставок. Також до плюсів угоди можна зарахувати стислі терміни доставки, навчання експертів на місцях і комплексну підтримку та обслуговування з боку виробників.

Ані Корпус морської піхоти США, ані UVision не розкрили обсяг закупівель і вартість контракту. Однак аналітики з компанії Shephard Defense Insight підрахували, що 800 одиниць установок для запуску боєприпасів, що баражують, Hero-120 було придбано на суму 162 мільйони доларів США.

Раніше ми писали про те, як в Україні можуть застосовувати сербські дрони-камікадзе Mantis. Великий безпілотник, оснащений 120-міліметровим снарядом, допоміг би ЗСУ відбивати штурми російської піхоти, вважають експерти.

Повідомляли також, що США випробовують надзвуковий дрон, щоб кинути виклик Китаю. БПЛА отримав двигун від Venus Aerospace, який дав йому змогу досягти швидкості в 0,9 Маха.