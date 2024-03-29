"Маневр чи збій управління?": російський дрон "Ланцет" ухилився від атаки ЗСУ (відео)

На відео російський безпілотник дивно "танцює" під час заходу на ціль. Цьому може бути кілька пояснень, зокрема й ухилення від пострілів.

Ударний безпілотний літальний апарат "Ланцет" російських окупантів в Україні виконав дивний маневр перед заходом на ціль, схожий на спробу ухилення від зброї. Про це розповів український військовий та експерт з радіозв’язку та дронів Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у соціальній мережі Facebook.

На опублікованому відео дрон "Ланцет" виконує хвилеподібні рухи безпосередньо перед ураженням. Експерт припускає, що це може бути маневр ухилення від стрілецької зброї. Втім, вірогідним йому здається й порушення у керуванні. В коментарях до відео висловлюється версія про маневр компенсації фізичного ушкодження керма через влучання.

"Ланцет", атакуючи наші позиції, виконує маневр уникнення стрілецької зброї. Раніше я такої тактики не бачив. Чи це збій управління? Не можу сказати", — зазначає Бескрестнов.

Як повідомлялося раніше, БПЛА "Ланцет" має функції ШІ та здатний отримувати нові. Тому не можна виключати як ручного виконання маневру, так і роботу якогось алгоритму. Наведені фото свідчать про нову версію системи виявлення цілей. Замість тексту "захоплення цілі" російською мовою на дисплеї з'являється назва машини — це свідчить про можливу наявність автоматизованої ідентифікації об'єктів дроном.

Як визнавалося раніше на найвищому військовому рівні, БПЛА "Ланцет" становить значну загрозу для ЗСУ. За словами колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗС РФ почали активно застосовувати такі дрони для контрбатарейної боротьби, і протистояти їм на війні досить складно. Через невеликі розміри та низьку теплову помітність "ланцети" дуже складно виявити традиційними радарами ППО, а застосовувати дорогі керовані зенітні ракети непрактично через дешевизну таких дронів.

На початку року головний конструктор російської групи компаній Zala Aero Олександр Захаров заявив, що з новою модифікацією "Ланцета" практично неможливо боротися. За його словами, дрон уже пройшов серію бойових експериментів саме на рівні повністю автоматичного застосування. Новий БПЛА призначений для завдання групового удару. З цією метою було розроблено пускову установку на кілька дронів.