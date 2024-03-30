Шлюб за відеозв'язком: застосунок "Дія" готує українцям нововведення (фото)

Завдяки технологіям в Україні одружуватимуться просто смартфонах: працівник РАЦСу по відеозв'язку оголосить усі формальності, а документи можна підписати "Дія.Підписом". Послуга особливо актуальна для військових і пар, які через війну живуть на відстані.

У застосунку "Дія" з'явиться нова послуга — шлюб по відеозв'язку. Відповідну постанову підтримав український уряд, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Українці зможуть одружуватися прямо в додатку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані", — уточнив чиновник.

Одружувати по відеозв'язку буде працівник РАЦСу, а документи засвідчать "Дія.Підписом".

Мінцифри обіцяє прорив у сфері державних послуг

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно та просто, як усе інше в "Дії", — упевнений Федоров.

Нагадаємо, 15 лютого анонсували 6 нових послуг, доступних для громадян України, серед яких згадували послугу онлайн заявки на реєстрацію шлюбу.

Українці зможуть швидко оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на порталі "Дія". Фахівці втричі прискорили процес подання заяв.