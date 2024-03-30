Starlink у літаку: перша європейська авіакомпанія тестує супутниковий інтернет (фото)

Після того, як авіакомпанія airBaltic отримає додатковий сертифікат supplemental type certification, пасажири зможуть виходити в інтернет уже після посадки в літак і працювати як на землі, так і в небі.

Латвійська авіакомпанія airBaltic першою в Європі протестувала у своєму літаку роботу супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Про це пише видання avia.news.

Тест відбувся в аеропорту столиці Латвії — Ризі, у салоні літака перебували півтори сотні співробітників і airBaltic, і Starlink. Усі вони випробовували на міцність ширину інтернет-каналу, і, як зауважує голова airBaltic Мартін Гаусс, результати позитивні.

Півтори сотні співробітників для тестування супутникового інтернету зібрали компанії airBaltic і Starlink Фото: Telegram

Перспективи співпраці

Як повідомили представники airBaltic, вони хочуть забезпечити безплатним доступом в інтернет на бортах своїх лайнерів усіх пасажирів. Для цього необхідно отримати додатковий сертифікат — так званий supplemental type certification, над чим працюють обидві сторони угоди.

"Це дасть змогу пасажирам виходити в інтернет уже після посадки в літак і працювати як на землі, так і в небі", — повідомили представники компаній.

Перші літаки airBaltic планує оснастити обладнанням від Starlink уже 2024 року.

"Кожен літак із антеною Starlink отримує канал у 500 Мб/с. Якщо, наприклад, усі 145 пасажирів на борту Airbus A220-300 airBaltic одночасно вийдуть у мережу, кожен із них отримає канал 3,4 Мб/с. Цього достатньо, щоб відкривати соціальні мережі, новинні сайти або переглядати потокове відео", — декларують в авіакомпанії.

Як стало відомо avia.news, airBaltic уже оснастила супутниковими антенами деякі авіалайнери Airbus A321neo та планує поставити Starlink на всі свої літаки A321neo й A330 до кінця 2024 року.

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