У РФ придумали новий засіб боротьби з дронами ЗСУ, які атакують кораблі й аеродроми

Росіяни придумали, як збільшити дальність роботи своїх FPV-дронів, щоб уражати українські. Нове обладнання хочуть поставити на щоглах кораблів і на вишках командно-диспетчерських пунктів аеродромів.

Російський Центр комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) повідомив про нову розробку, — комплекс дальнього цифрового зв'язку для FPV-безпілотників, які охоронятимуть військові об'єкти від атак з боку України. Інформацію передає агентство ТАСС.

Згідно із заявами розробників, пристрій під назвою "Пік" здатний збільшити дальність зв'язку з FPV-дронами, що, автоматично, збільшує дальність їхнього польоту. Інженери акцентують на тому, що їхнім завданням було убезпечити операторів БПЛА.

У ЦКБР розповіли, що комплекс "Пік" працюватиме в парі з тими безпілотниками, які патрулюють території, на яких розташовані різні об'єкти Міністерства оборони РФ. Як приклад було наведено військові аеродроми і бойові кораблі ВМФ РФ, які БПЛА повинні будуть захищати від дронів ЗСУ.

Видання підкреслює, що пристрій здатний значно збільшити радіус дії FPV-дронів, проте не уточнює, яких саме показників вдалося домогтися розробникам. Також наголошується, що зв'язок, який забезпечить "Пік", буде досить стійким. Однак деякі подробиці про продукт все-таки відомі. Так, у матеріалі йдеться про те, що вежа цифрового зв'язку укомплектована броньованим 100-метровим кабелем. Налаштувати і керувати вежею можна з землі. Оператор дрона отримає можливість керувати БПЛА з укриття.

За задумом інженерів, вежі зв'язку "Пік" встановлять на вишках командно-диспетчерських пунктів аеродромів і щоглах кораблів. Це, на їхню думку, забезпечить той самий стійкий зв'язок, а також дасть можливість оператору FPV-безпілотника патрулювати територію навколо корабля, усередині аеродрому тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗС РФ розставляють підступні пастки для українських бойових дронів "Баба Яга". Російські військові в Україні знайшли кілька способів, як захищатися від атак безпілотників ЗСУ. Вони створюють фальшиві цілі, через які українці втрачають не тільки дешеві "камікадзе", а й дорогі бомбардувальники.

Також писали, що майже неушкоджений "Шахед" знайшли на полі в Україні. Схоже, що незначних пошкоджень дрон зазнав під час приземлення, про що свідчить довгий слід на землі. Він належить до серії "Ы", яку виготовляють у Росії.