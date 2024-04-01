Загрожують танкам й артилерії: ЗС РФ відправили в Україну секретні FPV-дрони "Брус-1"

БПЛА оснащуватиметься 2 кг корисного навантаження та уражатиме цілі з відстані в 7 км.

В РФ заявили, що FPV-дрони типу "Брус-1" будуть відправлені на фронт найближчим часом. Найменування компанії-розробника не розголошується, проте відомі деякі технічні характеристики пристрою, про які повідомило інформагентство ТАСС.

Видання пише, що БПЛА використовуватимуть для атак на бліндажі, опорні пункти, броньовану техніку, таку як танки, бронетранспортери та гаубиці.

Що стосується технічних характеристик безпілотника "Брус-1", то він здатний нести корисне навантаження вагою максимум 2 кг, при цьому висота його польоту становить до 1 км. Крейсерська швидкість пристрою — 60 км/год. Уразити ціль БПЛА може, перебуваючи на відстані до 7 км.

У компанії, яка виробляє безпілотники "Брус-1" (її назву не розголошують, — ред.), заявили, що перша партія становитиме до 2 тисяч екземплярів. Її планують відправити в зону бойових дій для оснащення ЗС РФ до кінця року. Поставки відбуватимуться двома партіями: спочатку доставлять 1 тисячу БПЛА "Брус-1", оскільки замовлення на таку кількість пристроїв уже надійшло, а до кінця 2024 року планують доставити ще 1 тисячу апаратів.

Російські розробники зазначили, що їхні дрони "Брус-1" уже застосовують на артемівському та авдіївському напрямках, а від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України вони поставили на озброєння окупантам 3,5 тисячі таких БПЛА.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії вигадали новий засіб боротьби з дронами ЗСУ, які атакують кораблі та аеродроми. Росіяни придумали, як збільшити дальність роботи своїх FPV-дронів, щоб уражати українські. Нове обладнання хочуть поставити на щоглах кораблів і на вишках командно-диспетчерських пунктів аеродромів.

Також писали, що в Росії створюють мобільні групи для боротьби з дронами. Мобільні групи оснастять зенітними установками ЗУ-23-2, які будуть кріпитися на шасі вантажівок. Також на пікапи встановлять великокаліберні кулемети, пишуть російські ЗМІ.