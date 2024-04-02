Система протидії дронам VAMPIRE працюватиме на морі: які катери її отримають

У майбутньому морські системи VAMPIRE від L3Harris можуть поставити на озброєння армії США і навіть України.

Компанія L3Harris Technologies (США) планує створити морський варіант мобільної системи протидії дронам Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE). Видання Defense News повідомляє, що системи встановлять на безпілотні надводні кораблі.

Наразі компанія розглядає можливість встановлення системи VAMPIRE на невеликий безпілотний надводний корабель, щоб захистити військові кораблі від загроз з повітря. ВМС США вважають, що це могло б допомогти у протистоянні з силами хуситів у Червоному морі, де останні застосовували по військових суднах крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники.

Система Vampire в роботі Фото: Відкриті джерела

Джон Рембо, президент компанії L3Harris Integrated Mission Systems, у коментарі Defense News не уточнив, який замовник міг би використати морський варіант VAMPIRE і в якому саме географічному регіоні. Але видання нагадує, що окрім загрози в Червоному морі, існує й загроза в Чорному морі з боку росіян, кораблі яких активно атакують ЗСУ, використовуючи безпілотні катери. На ці надводні безпілотники цілком можна було б встановити VAMPIRE. —

Рембо зазначив, що деякі напрацювання у компанії вже є — залишилося тільки визначити, хто міг би стати конкретним замовником, щоб "підігнати" противодронну систему під його потреби.

Оригінальна система проти дронів VAMPIRE встановлюється на задній частині пікапа, але розмістити ту ж ракетну установку на невеликому безпілотному надводному кораблі дещо складніше.

"Переконатися, що судно має достатню остійність, щоб витримати тягу ракети під час виходу з пускової установки; переконатися, що вектор вихлопу ракети не пошкоджує частину самого судна — це ті проблеми з конфігурацією, орієнтацією та стійкістю, які нам доведеться вирішити", — сказав Рембо. — "Але ми думаємо, що з усіма цими завданнями можна впоратися".

L3Harris продовжить удосконалювати свою систему VAMPIRE. Джон Рембо зазначив, що згідно з відгуками українських солдатів, необхідне більш ретельне попереднє навчання, а також поліпшення набору датчиків. Компанія має намір перейти на більш досконалі сенсори, які дадуть змогу операторам бачити далі і краще виявляти та відстежувати потенційні загрози, особливо БПЛА.

На початку 2023 року L3Harris отримала від Пентагону 40 млн доларів США на створення 14-ти встановлених на вантажівках комплектів VAMPIRE — модульного ракетного обладнання на піддонах, яке можна встановити на будь-який транспортний засіб. Ці 14 систем компанія мала підготувати для відправки в Україну. Кожен комплект включав датчик наведення WESCAM MX-10 RSTA, а також ракету і пускову установку Advanced Precision Kill Weapons System. Президент компанії L3Harris підтвердив Defense News, що система успішно знищує російські дрони, які намагаються атакувати ЗСУ та мирні міста України.

Раніше ми повідомляли про основні тактико-технічні характеристики систем VAMPIRE, які були надані Україні в серпні 2022 року в рамках військової допомоги США.