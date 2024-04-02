Російські окупанти не пройдуть: ЗСУ підірвали міст наземним дроном Ratel S (відео)

Маленький безпілотник пройшов складним маршрутом по полю бою і пірнув у вирву, щоб підірвати конструкцію зсередини.

Маленький сухопутний робот-камікадзе Ratel S, розроблений в рамках платформи Brave1, уразив міст у селі Іванівське Донецької області на бахмутському напрямку та відчутно зашкодив логістиці російських окупантів. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Відео демонструє, як безпілотник їде вздовж поля бою з рештками підбитої техніки та пірнає у отвір, що веде під міст. Після чого видно великий вибух.

За словами міністра, військові використовують Ratel S як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Робот керується дистанційно, тож оператор може підірвати танк, укріплення або іншу ціль не наражаючи себе на небезпеку.

Виробник зазначає, що робот може використовуватися як камікадзе, мінувальник, перевізник та евакуатор, або ж слугувати ретранслятором. Також в асортименті є більша платформа, Ratel M.

Технічні характеристики дрона Ratel S

максимальна швидкість — 24 км/год;

робоча дистанція — 6 км;

тип — наземна роботизована платформа;

функція — знищення техніки та особового складу ворога;

мотор — безшумний електромотор.

У січні повідомлялося, що розроблені українськими інженерами наземні роботизовані платформи Ratel M тепер можуть збивати російські FPV-дрони на полі бою. Коли безпілотний літальний апарат з'являється над роботом, він за кілька секунд втрачає керування, та падає, наче під впливом засобу радіоелектронної боротьби. платформа має вантажність 250 кг, її час автономної роботи коливається від 5 годин влітку до 8 годин взимку. Це повнопривідна чотириколісна техніка з дальністю радіокерування до 6 км. Наземний робот показав хороші результати, долаючи перетнуту місцевість та круті підйоми.

Про модель Ratel S повідомлялося у жовтні минулого року. Ratel S модифікацією попередньої версії дрона Ratel ("Медоїд" з англійської). Вони відрізняються максимальною швидкістю руху та робочою дистанцією. Тоді зазначалося, що дрон розробляє команда українського підприємства STOLB.COM.UA на чолі з директором Тарасом Остапчуком.