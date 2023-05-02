"Результат політики, яка багатьом не подобається": в НБУ пояснили, чому знижується інфляція

На думку глави Нацбанку, цілий комплекс факторів дозволяє регулятору переглянути прогноз щодо інфляції на кінець року та покращити очікування.

В Україні намітився стійкий дезінфляційний тренд, у межах якого можна прогнозувати подальше зниження цін. Про це розповів в інтерв'ю YouТube-каналу "Ми — Україна" голова Національного банку Андрій Пишний.

"Ціни знижуватимуться. Попит на валюту зменшується. Це результат, у тому числі, і тієї монетарної політики Національного банку, яка багатьом не подобалася й зараз не подобається", — сказав Пишний.

За його словами, це також результат того, що українська енергетика завдяки ефективній роботі уряду й мужності українських фахівців досить швидко відновила свої потужності після російських ракетних обстрілів. Плюс світові ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий.

Як зазначив Андрій Пишний, цілий комплекс факторів дозволяє вважати, що Україна увійшла в досить стійкий дезінфляційний тренд. Тож у Національному банку вирішили переглянути свій прогноз інфляції на кінець року.

"Якщо в грудні ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7%, то до кінця року ми прогнозуємо 14,8%", — наголосив глава НБУ.

Водночас у Нацбанку вважають, що у 2024 році ситуація в економіці покращає ще більше — інфляція буде на рівні 9,6% (тобто повернеться до однозначної кількості), а зростання ВВП може досягти 6,4%.

Також для української економіки існують воєнні ризики, які можуть негативно вплинути на прогнози. Наприклад:

виникнення додаткових бюджетних потреб;

ризик повернення дефіцитів в енергетиці та руйнувань інфраструктури, що може призвести до зростання попиту на імпортне обладнання й енергоресурси, а отже, і на іноземну валюту;

ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", а також загострення проблем, пов'язаних із обмеженнями імпорту українського продовольства в деякі країни ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про консенсус-прогноз неурядових аналітиків щодо тривалості війни й динаміки ВВП в Україні.

Зазначимо, що Міністерство економіки 3 березня 2023 року опублікувало Інфляційний звіт, де прогнозується, що інфляційні фактори в умовах воєнного часу посилюватимуться.