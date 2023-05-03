В Україні позичальники заборгували банкам-банкрутам понад 76 мільярдів гривень: які банки у списку

Чотири банки, сукупна сума боргу яких перевищує 68 млрд грн, мають або мали зв'язки з Російською Федерацією.

Позичальники 18 збанкрутілих банків заборгували цим фінансовим установам 75,6 мільярда гривень. Про це свідчать дані YouControl.

Так, аналітики проаналізували дані 18 виведених з ринку банківських установ станом на 1 квітня 2023 року, зокрема:

ПАТ "Промінвестбанк".

АТ "МР Банк"

АТ "Златобанк" та інші.

Щодо цих банків внесено 3 629 записів про позичальників, керівників та колишніх акціонерів, які мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду. Загальна сума боргу складає 75,6 мільярда гривень.

Найбільше заборгували позичальники "Промінвестбанку" – 44,4 мільярда гривень. Вдвічі менше "МР Банку" – 23,4 мільярда гривень. На третьому місці "Златобанк", якому заборгували 6,5 мільярда гривень.

Найбільше заборгували позичальники Промінвестбанку – 44,4 мільярда гривень. Фото: YouControl

Ще заборгованість майже на 400 мільйонів гривень існує перед ВТБ Банком, а борг 368 мільйонів гривень — банком "Фінанси та кредит". Також до топ 10 банків, яким вкладники залишилися винні, увійшли:

"Мегабанк".

"Місто банк".

"Айбокс банк"

"Банк Січ".

банк "Земельний капітал".

Примітно, що як мінімум чотири банки, сукупна сума боргу яких становить понад 68 млрд грн, були або залишаються зв'язки з РФ. Наприклад:

"Промінвестбанк" — до кінця 2022 року акціонером банку була держкорпорація з Росії "ВЕБ.РФ";

"Міжнародний резервний банк" — ПАТ "Сбербанк Росії" володіє 100% акцій;

"ВТБ БАНК" – "дочка" однойменного російського "ВТБ Банку";

"Банк Форвард", акціонером якого є російське АТ "Банк Російський Стандарт", а бенефіціаром — підсанкційний Рустам Таріко.

Борги за кредитами: скільки заборгували українці

В Україні за час повномасштабної війни зросла частка непрацюючих кредитів – із 34 до 39% від загальної кількості позик. Цікаво, що частка прострочених кредитів серед великих банків виявилася найвищою у державному "Приват Банку" – 86%.

Примітно, що фінустанови не дуже активно хочуть через суди повертати борги за цими позиками: 2022 року українські банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше ніж до початку повномасштабної війни.

Раніше Фокус розповідав про банківську кризу, що триває в США. Так, 1 травня 2023 стало відомо про банкрутство каліфорнійського First Republic Bank. За даними Bloomberg, фінустанова входила до двадцятки найбільших банків США.

Ще Фокус аналізував, як банківська криза в Америці вплине на фінансовий ринок в Україні.