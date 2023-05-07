Індексація пенсій: хто з українців отримає додаткові 1000 гривень у червні

У ПФУ зазначили, що на оновлені виплати можуть претендувати певні категорії громадян та попередили, що перерахунок буде здійснено заднім числом, оскільки статистика надходить із запізненням.

Українцям уже на початку літа мають намір перерахувати пенсійні виплати. У Пенсійному фонді у коментарі "Апострофу" розповіли, хто зможе претендувати на додаткову 1000 гривень.

Доплату до пенсії у розмірі однієї тисячі гривень вже у червні зможуть отримати українці, які на той момент отримували виплати у розмірі 5842 гривні, а також при виході на заслужений відпочинок мали 35 років робочого стажу.

Тобто ті, хто навіть після виходу на пенсію продовжили працювати та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

У ПФУ також зазначили, що перерахунок відбувається заднім числом, адже статистика надходить у відомство із значним запізненням.

Перерахунок пенсій: що потрібно знати

За інформацією відомства, відбувається це раз на два роки за умови, що станом на березень громадянин має вже 24 місяці додаткового стажу. З квітня починається перерахунок, і лише з червня виплати починають надходити в оновленому розмірі. Важливо зазначити, що одразу йде доплата за два попередні місяці, які були пропущені.

За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. За умови збільшення за квітень і травень в українців буде можливість отримати у червні додаткову тисячу гривень. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

За статистикою, в Україні 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати навіть після виходу на заслужений відпочинок. Найчастіше це бюджетники – лікарі, медики, держслужбовці.

Нагадаємо, 1 травня у Пенсійному фонді України розповіли, чи оподатковуватимуться благодійні внески в межах так званих меценатських пенсій, які вже запровадили у нашій країні.

18 квітня повідомлялося, що скорочення населення України катастрофічно впливатиме на пенсійну систему.