Учергове: РФ заблокувала "зернову ініціативу", — Мінрозвитку

На інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 90 суден. РФ заявляє, що дасть суднам "зелене світло" лише в тому випадку, якщо буде знято санкції на продаж російських мінеральних добрив.

Росія заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій суден, що входять до Чорного моря та беруть участь у "зерновій угоді". Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України в понеділок, 8 травня.

"Російська Федерація вкотре фактично зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної Угоди", — йдеться в офіційному повідомленні профільного міністерства.

У Міністерстві розвитку уточнили, що станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини чекають 90 суден. Із них 62 судна, які йдуть до українських портів, щоб завантажитися зерном.

Зі свого боку, Росія заявляє про те, що не продовжуватиме "зернову угоду" після 18 травня та розриває документ, підписаний минулого року країнами-учасницями переговорів у Туреччині. Офіційна Москва вимагає анулювати санкції на експорт російського зерна й добрив.

Крім того, турецька сторона висловлює надію на те, що країни-учасниці порозуміються, і суховантажі, що перебувають у Чорному морі, отримають "зелене світло" для завантаження зерном і відправлення в порти призначення.

"Сподіваюся на продовження зернової угоди, шанси щодо цього є. У цьому напрямі докладають необхідних зусиль", — сказав офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин у неділю, 7 травня.

Нагадаємо, 3 травня в Туреччині озвучили деталі зернових переговорів за участю України та РФ. У турецькому Міністерстві оборони наголосили, що офіційна Анкара зацікавлена в продовженні зернової угоди, яка важлива не лише для підтримки країн, що потребують цього, а й для регіонального миру.

Зауважимо, що 25 квітня Росія звинуватила Україну в атаці на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та пригрозила непродовженням "зернової угоди".

Днем пізніше, 26 квітня, через саботаж РФ 4 судна не змогли залишити порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і змушені були чекати на узгодження проходу в додатковий час. Після цього Росія вчергове призупинила дію "зернової" угоди.