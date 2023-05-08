ЄС готується відреагувати: Росія обходить санкції за допомогою 8 компаній Китаю, — ЗМІ
Журналісти повідомили, що китайські компанії підтримують російський військово-промисловий комплекс, тому потрібні суворіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення.
Євросоюз збирається запровадити торговельні обмеження на кілька китайських компаній, які допомагають постачати до Росії підсанкційні товари та технології. Про це пише видання Bloomberg.
У Європейській комісії вважають, що 8 компаній Китаю безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. Тому орган закликав до суворіших експортних обмежень щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки РФ.
Санкції планується запровадити стосовно наступних компаній з материкового Китаю та Гонконгу:
- Sinno Electronics Co. Ltd;
- 3HC Semiconductors Co Ltd;
- Sigma Technology Ltd;
- King-Pai Technology Co., Ltd;
- Asia Pacific Links Ltd;
- Tordan Industry Limited;
- Alpha Trading Investments Limited;
- Allparts Trading Co., Ltd.
Крім того, як пишуть журналісти, у Єврокомісії попросили звернути увагу також на 35 організацій, включаючи підприємства у материковому Китаї та Гонконгу, а також компанії в Узбекистані, Вірменії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім того, до списку входять деякі компанії з Ірану.
"Якщо подивитися на статистику експорту тих же товарів з ЄС до третіх країн, то в деяких випадках ми дійсно побачимо дуже, дуже крутий нахил", — сказав генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.
За його словами, в ЄС подбають, щоби заборонені товари не опинялися на території РФ.
Також журналісти повідомляли, що Євросоюз закриє порти для суден, які возять російську нафту в обхід санкцій. У Європейському Союзі продовжується робота над 11 пакетом санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Журналісти дізналися, що блок, наприклад, хоче закрити лазівки, обмеживши транспортування російської нафти та нафтопродуктів після введення стелі.
Крім того, нагадаємо, що видання Bild повідомило, що Німеччина постачає товари до Росії в обхід санкцій. За даними журналістів, постачання товарів із ФРН можуть здійснюватися до РФ через країни СНД. Це викликають занепокоєння офіційного Берліна.