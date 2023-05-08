ЄС готується відреагувати: Росія обходить санкції за допомогою 8 компаній Китаю, — ЗМІ

Журналісти повідомили, що китайські компанії підтримують російський військово-промисловий комплекс, тому потрібні суворіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення.

Євросоюз збирається запровадити торговельні обмеження на кілька китайських компаній, які допомагають постачати до Росії підсанкційні товари та технології. Про це пише видання Bloomberg.

У Європейській комісії вважають, що 8 компаній Китаю безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. Тому орган закликав до суворіших експортних обмежень щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки РФ.

Санкції планується запровадити стосовно наступних компаній з материкового Китаю та Гонконгу:

Sinno Electronics Co. Ltd;

3HC Semiconductors Co Ltd;

Sigma Technology Ltd;

King-Pai Technology Co., Ltd;

Asia Pacific Links Ltd;

Tordan Industry Limited;

Alpha Trading Investments Limited;

Allparts Trading Co., Ltd.

Крім того, як пишуть журналісти, у Єврокомісії попросили звернути увагу також на 35 організацій, включаючи підприємства у материковому Китаї та Гонконгу, а також компанії в Узбекистані, Вірменії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім того, до списку входять деякі компанії з Ірану.

"Якщо подивитися на статистику експорту тих же товарів з ЄС до третіх країн, то в деяких випадках ми дійсно побачимо дуже, дуже крутий нахил", — сказав генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

За його словами, в ЄС подбають, щоби заборонені товари не опинялися на території РФ.

Також журналісти повідомляли, що Євросоюз закриє порти для суден, які возять російську нафту в обхід санкцій. У Європейському Союзі продовжується робота над 11 пакетом санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Журналісти дізналися, що блок, наприклад, хоче закрити лазівки, обмеживши транспортування російської нафти та нафтопродуктів після введення стелі.

Крім того, нагадаємо, що видання Bild повідомило, що Німеччина постачає товари до Росії в обхід санкцій. За даними журналістів, постачання товарів із ФРН можуть здійснюватися до РФ через країни СНД. Це викликають занепокоєння офіційного Берліна.