Бюджетникам в Україні урізають зарплати: чому держава економить на держслужбовцях

Незважаючи на те, що у 2022 році ситуація з міжнародним фінансуванням була дещо гіршою, ніж у цьому, у бюджеті є дефіцит коштів навіть для фінансування військових витрат.

В Україні почали скорочувати зарплати урядовцям, на тлі цього вони звільняються з роботи. Про це 8 травня 2023 року повідомило видання "Економічна правда".

За інформацією журналістів, у 2023 році витрати на фонди оплати праці у різних міністерствах скоротяться від 8% до 23%. Чиновникам не виплачуватимуть майже всі надбавки, тобто вони отримуватимуть лише "голі" зарплати. Зазначається, що скорочення витрат на оплату праці чиновників викликало певну напругу між Мінфіном, який формує бюджет, та іншими міністерствами.

У самому Мінфіні ситуація з виплатами працівникам теж змінюється: витрати на фонд оплати праці у відомстві у 2023 році планують скоротити на 10% — до 425,47 млн грн.

Витрати для Мінекономіки зменшать на 8% порівняно з 2022 роком до 431,3 млн грн, МЗС – на 10% до 275,6 млн грн, МОЗ – на 23% до 115,6 млн грн, Мінцифри – на 9% до 173,7 млн грн.

Попри те, що у 2022 році ситуація з міжнародним фінансуванням була дещо гіршою, ніж цьогоріч, у бюджеті є дефіцит коштів навіть для фінансування військових витрат.

"Міністерства можуть або скорочувати штат, або посади фахівців з питань реформ, або не виплачувати премії. Вони вдаються до всіх трьох опцій одночасно", — розповів співрозмовник в уряді.

Скорочення виплат призводить до звільнень у міністерствах. Так, за даними Національного агентства з державної служби, з січня по березень 2023 року роботу в центральних органах виконавчої влади, судах та місцевих адміністраціях залишили майже 10,5 тис. працівників.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку спрогнозували, що рівень середньої номінальної зарплати в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, – на 3,7%. Ще в НБУ вважають, що 2024 року номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні – на 5,7%.

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