Залишився день: українці можуть отримати по 40 тисяч грошової допомоги — як це зробити

Фінансову допомогу у розмірі до 40 тисяч або вище можуть отримати фізичні особи, індивідуальні підприємці та власники підприємств в Іванківській окремій територіальній громаді Київської області

Данська рада у справах біженців продовжує виплачувати грошову допомогу для українців у розмірі 40 тисяч гривень. Однак подати заявки на її отримання потрібно не пізніше, ніж у середу, 10 травня, йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці організації у Фейсбуці.

Хто може отримати фінансову допомогу

Грошову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень від European Union Foreign Policy Instruments можуть отримати мешканці Іванківської територіальної громади (Київська область), які постраждали від російської окупації у лютому-квітні 2022 року.

Заявки на грошову допомогу для українців можуть подати як внутрішньо переміщені особи, які проживають в Іванківській громаді, так і громадяни, які офіційно проживають і зареєстровані тут.

Грошова допомога для українців: у яких розмірах виплачується

Данська рада у справах біженців надає два варіанти фінансування.

У першому випадку грошова допомога — це гранти у розмірі до 40 тисяч гривень для фізичних осіб на відновлення особистого селянського господарства, створення або поновлення бізнесу та самозайнятості.

Другий варіант — гранти від 40 тисяч гривень для підприємств чи фізичних осіб-підприємців, які мають офіційно зареєстрований бізнес та ведуть діяльність на території Іванківської ОТГ.

Що потрібно зробити для того, щоб отримати грошову допомогу

Грошова допомога українцям розподілятиметься між людьми, які до 10 травня включно заповнять заяву на надання коштів в електронній формі.

В електронній формі слід вказати свої прізвище, ім'я та по батькові, повну кількість років, номер мобільного телефону та ідентифікаційний код.

Також для надання грошової допомоги необхідно вказати, чи зареєстрований бізнес юридично і на який тип гранту хоче податись людина.

Для того, щоб надати українцям грошову допомогу, спонсорам знадобиться інформація про те, які доходи отримує конкретна людина чи її домогосподарство. Це може бути пенсія, зарплата, соціальні виплати, гуманітарна допомога чи дохід від неофіційної роботи.

Перевага надаватиметься громадянам, джерело доходу яких пошкодили або зруйнували.

Нагадаємо, з 18 квітня 2023 року українцям знову доступні виплати від ООН. Виплати на одну особу становитимуть 6600 грн (вони будуть поділені). Тобто після підтвердження заявки на банківську картку отримувача надходитиме по 2200 грн три місяці поспіль.

Раніше також стало відомо, що німецький благодійний фонд Diakonie Katastrophenhilfe знову виплачує гроші українцям, які виїхали до Польщі відразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.