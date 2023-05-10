У Швейцарії заморозили активи РФ майже на 8,3 млрд доларів: чи отримає гроші Україна

За словами прес-секретаря мінекономіки Швейцарії, влада країни вважає юридично можливим використовувати гроші ЦБ РФ для відновлення України після війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа, вставши на бік нашої країни, почала поступово блокувати активи країни-агресора за кордоном. Так, наприклад, Швейцарія заблокувала майже 8,3 млрд доларів резервів та активів Центрального банку РФ. Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Інформація про це надійшла до Федеральної ради країни 10 травня 2023 року, після рішення про обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів. Зобов'язання щодо надання звітності також застосовується до ЄС відповідно до санкцій Євросоюзу проти Росії. Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів).

Звітність за резервами та активами Центрального банку Росії залишається обов'язковою, і звітність здійснюватиметься регулярно, щокварталу.

"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", — сказано в повідомленні Федеральної ради.

При цьому, за словами прес-секретаря мінекономіки Швейцарії, влада країни вважає юридично можливим використовувати гроші ЦБ РФ для відновлення України після війни.

Скільки може одержати Україна за рахунок активів РФ

На початку 2023 року агентство Bloomberg повідомило, що ЄС розглядає можливість об'єднання пов'язаних з РФ заблокованих активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України. Тобто поки що йдеться не про передачу конфіскованих коштів агресора, а лише про направлення на потреби України відсоткового доходу.

Водночас Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків розповів Фокусу, що обсяг активів, який могла б отримати Україна від ЄС у рамках конфіскації, можуть бути на рівні 300–400 млрд євро. Остаточна сума залежить від курсу євро та швидкості роботи європейських компетентних органів щодо пошуку активів.

Нагадаємо, поки Євросоюз виявляє обережність, у США наприкінці 2022 року вже ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.