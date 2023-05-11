Борг сплачений — картка заблокована. Що робити, якщо кошти на рахунку заблокували помилково
Після відновлення практики блокування коштів на арештованих за зверненням виконавчої служби банківських рахунках почастішали скарги на дії банків. Чому подекуди блокують картки у зв’язку з вже виплаченими боргами і як виправити ситуацію?
У зв’язку з набранням чинності законом 3048-IX банки почали масово блокувати картки українців за борги, про що Фокус детально розповідає у своєму новому огляді. Проте деякі клієнти банків почали скаржитись на блокування коштів у випадках, коли борги вже погашені, а виконавче провадження закрито. Це подекуди викликає бурхливе невдоволення.
"На жаль, банк заблокував рахунок в зв’язку з старим виконавчим впровадженням, яке було закрито ще рік тому. Не маю більше бажання користування вашими послугами, хоча раніше була дуже задоволена", — виразила обурення під час обговорення в інтернеті клієнтка одного з великих банків.
Як зазначив у коментарі Фокусу Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери", ризик помилкового блокування рахунків громадян, які вже розрахувалися з боргами, існував, існує і буде існувати.
Але зараз, за словами Боярчукова, такі ситуації мають місце ще й через те, що на початку воєнного стану в Україні розпорядженням уряду боржникам з виконавчими провадженнями до 100 тис. грн дозволили користуватися коштами на арештованих рахунках і банки, при надходженні нових постанов про арешт коштів, вірогідно, такі постанови не виконували й арешт не накладали. Адже це все одне б не призвело до блокування коштів.
Тим не менш, за інформацією Боярчукова, після набрання чинності законом 3048-IX банки опрацювали всі постанови, які надходили раніше, й тому виникли непоодинокі прецеденти арешту рахунків за виконавчими провадженнями, які станом на зараз вже виконані.
Для вирішення проблеми Єлізавета Алефіренко, юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" рекомендує наступну послідовність дій:
- звернутися до банку з проханням пояснити причини блокування рахунку і необхідні дії для розблокування;
- за відсутності документа, що підтверджує сплату виконавчого провадження, звернутися до виконавця і запросити копію документа з позначкою про сплату;
- підтвердити банку сплату виконавчого провадження, надавши відповідний документ й попросити якомога швидше розблокувати рахунок.
В ПриватБанку у відповідь на запит Фокусу зазначили, що для уникнення подібних непорозумінь клієнтам, які під час дії воєнного стану вже розрахувалися з боргами, варто проконтролювати дії виконавців щодо надання банкам відповідних документів про скасування арештів у зв’язку з погашенням боргу.
Крім цього, зараз усім варто перевірити наявність незакритих виконавчих проваджень в Дії й записи у Єдиному реєстрі боржників, адже за умови непрацюючих на початку війни реєстрів й сервісів й емоційного перевантаження було цілковито можливо пропустити сплату, скажемо, штрафу за порушення ПДР.
Раніше Фокус з’ясовував, чи доводиться українцям сплачувати борги за померлих близьких родичів.