Росія обходить санкції США та купує запчастини для літаків на мільйони доларів, — ЗМІ

За словами журналістів, в 2022 році на склади "Аерофлоту" та інших компаній проскочили десятки партій американських мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей. Загальна сума постачання склала понад 14 млн доларів.

Попри санкції США та інших більш ніж 40 країн, Росія продовжує купувати запчастини для своїх літаків. Так, у 2022 році до РФ було відправлено тисячі партій деталей. Про це пише видання The New York Times з посиланням на документи російської митниці.

Видання пише, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені компаніям "Росія", "Аерофлот", "Урал", "Перемога", Utair Aviation та іншим, які перебувають під санкціями Білого дому. Постачання стали можливими завдяки мережам, в рамках яких відбувається перетасовування товарів через низку підставних покупців в Азії та на Близькому Сході. Однак деякі партії поставили безпосередньо із США та Європи.

Наприклад, як повідомляється, 2022 року на склади "Аерофлоту" проскочили десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей із позначкою виробництва Boeing у США. Вони пройшли через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах та Китаї, а потім вирушили до РФ.

Журналісти пишуть, що змогли отримати дані про понад 5000 окремих постачань авіаційних деталей до Росії, які відбувалися протягом 8 місяців минулого року. У комплектах були різні деталі: від простих гвинтів до стартерів авіаційних двигунів марки Honeywell вартістю 290 000 доларів.

У матеріалі сказано, що за цей час до РФ відправили американських авіаційних деталей на суму 14,4 млн доларів.

Як заявила компанія Boeing, що займається виробництвом запчастин для літаків, вона повністю дотримувалась санкцій, накладених на РФ Білим домом. Було припинено постачання деталей, технічне обслуговування та підтримка клієнтів із РФ.

Щобільше, як повідомляється, кількість запчастин, що постачаються, постійно зростала, оскільки РФ найняла низку міжнародних компаній, які допомагають їй обходити санкції.

Проте, за словами журналістів, навіть у такій ситуації постачання авіаційних запчастин до Росії залишаються дуже обмеженими, якщо порівнювати із періодом до початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними платформи The Observatory of Economic Complexity, імпорт літаків і авіаційних деталей до Росії впав з 3,45 млрд доларів на рік до вторгнення лише близько 286 млн доларів після нього.

Так, як пише видання, російські авіакомпанії змушені були розбирати літаки на запчастини, щоб експлуатувати інші лайнери. Крім того, Москва зверталася за допомогою до Тегерана.

Нагадаємо, що журналісти заявили, що країни G7 посилять санкції проти Кремля. Нові обмеження будуть спрямовані на викорінення відхилення від санкцій за участю третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та стримування торгівлі.

Окрім того, як повідомили ЗМІ 12 травня, ЄС пропонує зупинити транспортування російської нафти. Пропозиція щодо припинення використання нафти з РФ стане частиною 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення Росії до України. Вона вимагатиме підтримки всіх держав-членів і може змінитись до того, як це відбудеться, оскільки переговори тривають.