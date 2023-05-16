Гірше вже не буде: у ЄБРР розповіли, що чекає на українську економіку

У фінустанові зазначають, що після безпрецедентного падіння ВВП у 2022 році, яке, за оцінками, становило 29,1%, обсяг виробництва в реальному вираженні стабілізувався.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) озвучив свій прогноз щодо розвитку української економіки. Повідомлення про це 16 травня 2023 року з'явилося на сайті фінустанови.

У прогнозі сказано про зростання економіки України на 1% у 2023 році та на 3% у 2024 році. Зазначається, що після безпрецедентного падіння ВВП у 2022 році, яке, за оцінками, становило 29,1%, обсяг виробництва в реальному вираженні стабілізувався на рівні близько 70% довоєнного рівня.

За інформацією ЄБРР, багато підприємств країни не припинили своєї діяльності через війну, але працюють із обмеженими можливостями. Потужності багатьох тепер сконцентровані на сході й південному сході країни. Виробникам доводиться справлятися з:

частими перебоями з електропостачанням;

шкодою для основних фондів та інфраструктури;

проблемами з логістикою;

нестачею кваліфікованих кадрів;

випадковим повітряним нальотом.

У повідомленні ЄБРР сказано, що в таких несприятливих умовах макроекономічну стабільність вдалося зберегти завдяки чіткішим графікам зовнішнього фінансування й довгостроковій програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ), яку підписали в березні 2023 року.

"Зовнішнього фінансування, мабуть, достатньо для покриття великих дефіцитів зовнішнього та фіскального фінансування й усунення необхідності фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", — йдеться в прогнозі.

Інфляція знизилася до 21,3% у річному обчисленні в березні цього року та, ймовірно, знижуватиметься й надалі. Очікується, що валютні резерви залишаться на адекватному рівні, підтримуючи прив'язку обмінного курсу.

Також у ЄБРР вважають, що економіка зросте на 1% у 2023 році та на 3% у 2024, але за однієї умови: війна триватиме впродовж усього цього періоду з тією ж інтенсивністю, що й на початку 2023 року.

Раніше 15 травня 2023 року Єврокомісія представила свій прогноз щодо майбутнього української економіки. За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, зростання ВВП, як очікується, становитиме 0,6% цього року та 4% у 2024 році.

Водночас у Нацбанку України вважають, що відновлення економічної активності, яке розпочалося з травня 2022 року, тривало б і в четвертому кварталі, якби не російські теракти проти енергетичної інфраструктури.