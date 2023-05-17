Більше, ніж до війни: українці задекларували за 2022 рік 114,4 млрд. гривень, — ДПС

Річна податкова декларація про доходи за минулий рік зобов'язана була заповнити та подати до 1 травня громадяни, які отримали доходи, з яких у 2022 році не сплачено податку на доходи фізичних осіб.

У рамках кампанії декларування доходів громадян, яка завершилася 1 травня 2023 року, було подано 169 900 декларацій про майновий стан та доходи. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Сума задекларованого доходу склала 114,4 млрд. грн., що на 16,2 млрд. грн. більше, ніж за підсумками кампанії за 2021 рік. Податкові зобов'язання до сплати до бюджету з податку на доходи фізичних осіб громадянам визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов'язання становлять 500 млн грн.

Річна податкова декларація про доходи за минулий рік зобов'язана була заповнити та подати до 1 травня 2023 року громадяни, які отримали доходи, з яких у 2022 році не сплачено податку на доходи фізичних осіб.

Згідно з вимогами Податкового кодексу, обов'язковому декларуванню підлягають, у тому числі доходи від здачі в оренду майна, продажу власної сільгосппродукції, зі спадщини (крім отриманого від близьких родичів), від продажу інвестактивів та доходи, отримані за кордоном.

Зазначається, що обов'язок громадянина подати річну податкову декларацію прописано у Конституції України. Зокрема, ст. 67 Основного Закону зобов'язує кожного сплачувати податки та збори у порядку та розмірах, встановлених законом.

Нагадаємо, у червні 2022 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, яким передбачається кримінальна відповідальність за недостовірне декларування для держслужбовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Ще Фокус писав, що українські викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок.