Без підвищення тарифів Україна не підготується до зими, — держенергокомпанія (відео)

За оцінкою директора компанії "Гарантований покупець" Артема Некрасова, перегляд пільгового тарифу на електроенергію для населення є неминучим. Заборгованість на разі становить понад 31 млрд грн і зростає щомісяця по всіх підприємствах галузі.

Підвищення тарифів є єдиним способом підготувати енергосистему України до зими. Таку заяву зробив директор держенергокомпанії "Гарантований Покупець" Артем Некрасов сьогодні, 17 травня, в ефірі телемарафону.

За його оцінкою, перегляд пільгового тарифу на електроенергію для населення є неминучим. Заборгованість наразі становить понад 31 млрд грн і зростає щомісяця по всіх підприємствах галузі.

Через ситуацію, що склалася, з'явився вибір: або часткове підвищення тарифу на електроенергію для населення, або відсутність джерел на відновлення зруйнованих енергооб'єктів. Останнє спричинить відсутність коштів на підготовку енергосистеми до настання холодів.

Сьогодні, 17 травня голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику в Україні найближчим часом можуть зрости одразу вдвічі.

Нагадаємо, 12 травня народний депутат Сергій Нагорняк розповів, як найближчим часом можуть змінитись цифри у платіжках українців. Крім того, навіть після перегляду тарифів, господарства, які отримували субсидії, надалі їх отримуватимуть.