Пенсії в Україні: у ПФУ пояснили, хто не зможе збільшити виплати за рахунок добровільних внесків

Згідно з новими правилами, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть не всі українці. Пояснюємо, кому із громадян не підходить такий формат.

Розмір пенсійних виплат українців безпосередньо залежить від тривалості набутого страхового стажу та розміру зарплати, яку громадянин отримував за весь час своєї трудової діяльності. Цю умову закріплено у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Зазначається, що завдяки спрощеному механізму добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування можна вплинути на розмір пенсії, яка буде призначена у майбутньому, після досягнення пенсійного віку. У ПФУ пояснюють, що згідно з новими правилами, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише ті українці, які ще не є пенсіонерами.

"Громадяни таким чином можуть збільшити страховий стаж (при сплаті мінімальної встановленої для цього суми), а працюючі — збільшити розмір пенсії", — розповіли в Пенсійному фонді.

Тобто якщо українець уже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків йому не підходить. При цьому збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна за допомогою благодійних пожертвувань.

У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонеру, а решта 30% — як фінансовий ресурс для фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Нагадаємо, у середині травня 2023 року з'ясувалося, що, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилася, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найнижчу середню пенсію було зареєстровано в Тернопільській області, а найвищу — у Києві.

А нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко порадив Кабміну відкласти пенсійну реформу в Україні. На його думку, під час великої війни з Росією це буде дуже складне завдання.