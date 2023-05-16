Пенсійна реформа: у Мінфіні пояснили, чому Україні краще відкласти цю ідею

Міністр фінансів Сергій Марченко підтримує ідею пенсійної реформи, але водночас вважає, що з її реалізацією поспішати не варто.

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Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що українському уряду варто почекати із запровадженням пенсійної реформи. Про це він заявив в інтерв'ю Forbes 15 травня 2023 року.

Так, за його словами, до повномасштабного вторгнення він повністю підтримував ідею і навіть допомагав її просувати. Зараз "концептуально" Мінфін підтримує реформу, але в умовах війни її реалізація може бути надто складним завданням.

"Є питання про час, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію. Ми обережні з погляду, чи будуть у нас ресурси на реформу найближчим часом", — розповів Сергій Марченко.

Але чи ухвалювати закон про пенсійну реформу вже зараз, мають вирішувати депутати, додав міністр фінансів.

Нагадаємо, щоб запустити накопичувальну систему (другий рівень) необхідно ухвалити спеціальний законопроєкт, де прописані деталі функціонування такого рівня, розмір внесків, а також питання належного контролю за структурами-учасниками накопичувального рівня. Але поки що парламент такий законопроєкт не ухвалив. Про це пише Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати".

Поки що експертне середовище та народні депутати ведуть обговорення законопроекту №2683, як основного, який, можливо, буде доопрацьовано та прийнято парламентом.

Навіщо потрібна пенсійна реформа

На початку 2023 року заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак озвучила кілька причин, чому для українців важлива пенсійна реформа. По-перше, накопичувальна система потрібна, тому що співвідношення працюючих та пенсіонерів зараз становить 1 до 1. Це надто мало для забезпечення гідних пенсійних виплат.

По-друге, в Україні прискорюються темпи зменшення коефіцієнта заміщення. Тобто який відсоток поточної зарплати в майбутньому забезпечуватиме пенсійна виплата.

"Нам уже зараз потрібно думати, як врегулювати пенсійні питання та проблеми у майбутньому, і які системні рішення ми пропонуватимемо. Власне запровадження накопичувальної пенсійної системи — одне із системних рішень", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, що зміниться, якщо в Україні завтра запровадять накопичувальну пенсійну систему.