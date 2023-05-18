Свого струму не вистачає: Україна почала імпортувати електроенергію із Євросоюзу

За інформацією "Укренерго", у нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності та знижено споживання, триває експорт до Молдови та Польщі.

Україна з 18 травня 2023 року відновлює імпорт електроенергії з Євросоюзу, щоб покрити дефіцит струму на тлі ремонтних робіт на більшості блоків АЕС. При цьому експорт електроенергії зберігається, повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Сьогодні вдень протягом трьох годин йтиме невеликий імпорт зі Словаччини", — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, в нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності та знижено споживання, триває експорт електроенергії до Молдови та Польщі.

Також наголошується, що зараз електроенергією забезпечені усі споживачі в Україні.

"Вчора при проходженні вечірнього піка обмеження споживання не застосовувалися. Для забезпечення споживання електроенергії було задіяно всі резерви потужності на гідро- та теплових електростанціях".

Тим часом у вечірні години, 18 травня, прогнозується такий самий рівень споживання, як і напередодні, для покриття якого долучатьі всі наявні резерви потужності.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року Україна провела тестове постачання імпорту електроенергії з Євросоюзу через дефіцит потужності в енергосистемі, який виник після російського ракетного обстрілу. Повідомлялося, що державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" успішно здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом двох годин.

Додамо, що всі енергооб'єкти України через масовані ракетні та дронові атаки з боку ЗС РФ цієї зими працювали в критичних умовах. Окупанти, починаючи з жовтня 2022 року, десятки разів атакували об'єкти магістральних мереж "Укренерго". Внаслідок атак інфраструктура отримала масштабні та складні ушкодження.

Нагадаємо також, що в "Укренерго" 17 травня розповіли, чи влітку українцям відключатимуть світло. За словами голови компанії Володимира Кудрицького, дефіцит генерації збираються покривати за рахунок імпорту струму з Європи та за допомогою збільшення потужності теплової генерації.