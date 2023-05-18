Пенсія за вислугу років: хто може на неї претендувати та який її максимальний розмір

Призначення пенсії за вислугою років безпосередньо залежить від професії та посади, говорять у ПФУ.

В Україні громадяни можуть отримувати пенсії не лише за віком, втратою годувальника та інвалідністю, але й за вислугою років. Про це в інтерв'ю ТСН розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

За його словами, пенсії за вислугу років встановлюються категоріям громадян, які працювали на роботах, які призвели до втрати професійної придатності чи працездатності.

"Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія. Щодо перерахунків пенсій за вислугу років, то вони проводяться і сьогодні, за загальними визначеними правилами", — розповів Євген Капінус.

Максимальний розмір такої пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для громадян, які втратили працездатність. Зараз максимальний розмір такої пенсії складає 20 930 гривень.

Євген Капінус також зазначив, що призначення та трудовий стаж, який дає право на заслужений відпочинок за вислугою років, безпосередньо залежить від професії та посади.

Нагадаємо, що на початку весни в Україні провели індексацію пенсійних виплат, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців. Наступне підвищення проведуть уже влітку — у червні та липні.

Нагадаємо, 18 травня у ПФУ пояснили, хто не зможе збільшити виплати коштом добровільних внесків.