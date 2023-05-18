Щоб без дефіциту: чи потрібно створювати запас бензину та дизеля в Україні

У Міненерго анонсували законопроєкт щодо обов’язкового мінімального запасу нафтопродуктів. Представники ринку кажуть – нововведення призведе до монополізації ринку та зростання вартості бензину та дизеля.

Наразі дефіциту пального в Україні немає, а трейдери постійно ввозять в країну усі види потрібних споживачам нафтопродуктів. Хоча в Міненерго вважають, що створених в Україні запасів палива все ще недостатньо – там говорять про необхідність створення більшого запасу пального. Про це йдеться у статті Фокусу "Бензин, дизель, автогаз. Чи загрожує українцям дефіцит пального та як зміняться влітку ціни".

"Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива", — заявив нещодавно заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Згідно з даними Міненерго, законопроєкт №9024 визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН). Його мета – забезпечити внутрішній попит населення та суб’єктів господарювання у споживанні нафти та нафтопродуктів у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

Планується, що будуть створені мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Експерти вважають, що заплановане створення мінімальних запасів призведе до виникнення чергових проблем. Зокрема, йдеться про збільшення фінансового навантаження та імпортерів.

"Спокійне життя всім набридло, це факт. Раніше всім потрібні були перевізники, а тепер повернення ПДВ, акцизи, і розробляють закон про мінімальні запаси. Що означає цей закон? Це 2 млн дол. треба буде заплатити, щоб бути імпортером пального. Це страшна ситуація, і вона врешті веде до монополізації ринку. Тоді як минулого року ринок сформувався, як справжній ринок, без ігор олігархів", — розповів Фокусу директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Імпортери вважають, що через намагання створити великі запаси пального ринок може звузитись, а олігархи отримати контроль над левовою часткою ринку Фото: УНІАН

Він впевнений: наразі планується повернути монополізацію ринку. "Нинішній ринок багатьох не влаштовує, оскільки це реальний ринок, а ціни падають, ринок сам себе регулює. Але комусь набридло – пішли побори, збори, перевірки… Влітку ціни підуть нагору. До цього все йде", — каже Дмитро Льоушкін. Він вважає, що врешті цього літа вартість пального в Україні зросте на 5-6 грн на літрі бензину чи дизеля.

Раніше Фокус писав, що вартість автомобільного газу в Україні може зрости до 3 грн на літрі пального.

Нагадаємо, за словами голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з 1 липня ПДВ на пальне знову стане 20%, тоді як зараз ставка складає 7%.