Індекс шашлику. Чому в Україні дорожчає м'ясо й чого далі чекати від цін

Як за рік змінилися вартість м'яса, яке купують для приготування шашлику, й чому ціни на нього у квітні — травні зростають особливо помітно?

Відповідно до даних Держстату в квітні серед усіх продуктів харчування найбільше подорожчали саме м’ясо та м’ясопродукти. Ціни на цю групу товарів за місяць зросли на 3,3%, тоді як споживчі ціни загалом додали лише 0,2%. Фокус у своєму новому огляді "Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати м'ясо та гречка і що впливає на ціни" з’ясовує, з чим це пов’язане.

Зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти на 3,3%, передусім — на свинину, Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бизнесу (УКАБ) пов’язує з підвищеним попитом на цей вид м’яса, особливо зі сторони переробних підприємств.

"Зростання цін спричинив підвищений попит на м’ясо птиці та свинину напередодні і в період Великодніх свят. А найбільше подорожчання свинини (на 2,5-5,4%), пояснюється тим, що страви з неї є традиційними на великодньому столі", — продовжує Наталія Копитець, провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Нагадаємо, Великдень у 2023 році православні українці відсвяткували 16 квітня. Й надалі мешканці більш безпечних регіонів країни розпочали сезон шашликів й страв на грилі на своїх дачах чи на природі.

Страви зі свинини є традиційними на великодньому столі Фото: volyn.tabloyid.com

Станом на 1 травня 2023 року кілограм сирого свинячого шашлику за інформацією моніторингу цін порталу Мінфін коштував 195,74 грн, тоді як у відповідний період 2022 року ціна на аналогічну продукцію склала 140,46 грн. Таким чином, за рік кілограм свиного шашлику подорожчав на 55,28 грн (+39,4%).

Куряче філе, яке також часто купують саме для шашликів й грилю, 1 травня 2023 року в середньому коштувало 144,45 грн за кг (+26,58 грн або 22,6%). Тобто, умовний індекс шашлику помітно випереджає інфляцію, яка за даними Держстату у квітні 2023 року сповільнилася до 17,9%. Але виключенням є найбільш економічний варіант — шашлик з курячих гомілок. Вони напочатку травня 2023 року коштували 75,53 грн за кг й за рік зросли в ціні лише на 17,4%.

Шашлик з курячих гомілок обійдеться найдешевше Фото: Getty Images

Проте, Наталія Копитець заспокоює, що до кінця 2023 року несподівані стрибки цін на основні види м’яса – яловичину, свинину і курятину не очікуються. Однак, співрозмовниця Фокусу попереджає, що в умовах війни, з постійними ракетними атаками можливе знищення або руйнація виробничих потужностей з вирощування худоби і птиці, що може зумовити скорочення пропозиції основних видів м’яса й підвищення цін на нього. Нагадаємо, саме через війну й спричинене нею скорочення поголів’я птиці в кінці 2022 року стрімко злетіли в ціні курячі яйця.

Яким в цілому має бути показник інфляції в 2023 році Фокус аналізує у своєму новому огляді "Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати м'ясо та гречка і що впливає на ціни". Також Фокус вивчав, що влітку буде з цінами на пальне.