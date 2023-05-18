Віялові відключення світла: кому з українців не вимикатимуть електроенергію

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала уряду розробити порядок захисту деяких споживачів електроенергії.

У Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), хочуть запровадити заборону на відключення електроенергії вразливим споживачам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацкомісія надіслала листа уряду, в якому ініційовано питання запровадження порядку захисту вразливих споживачів електричної енергії. Регулятор пропонує, щоб уряд врегулював питання захисту вразливих споживачів електроенергії за допомогою:

визначення категорій уразливих споживачів за певними ознаками;

впровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за приналежністю споживачів до категорії вразливих;

вживання спеціальних заходів захисту від відключення електроенергії у вразливих споживачів з метою задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії протягом певних періодів.

Наголошується також, що у проєкті враховані норми чинного законодавства, які передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які належать до категорії енергетично бідних.

Як працює зараз українська енергосистема

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 17 травня 2023 року повідомив, що в енергосистемі вже кілька днів фіксується дефіцит електроенергії у вечірній час доби. Причина: переважна більшість працюючих блоків АЕС зупинилися через планові ремонти.

Водночас потужностей частково зруйнованих взимку енергоблоків ТЕС теж не вистачає, оскільки частина їх також знаходиться в ремонті. Тим часом, споживання електрики з боку населення зростає, оскільки українці все частіше використовують кондиціонери та холодильне обладнання.

Але, за словами Володимира Кудрицького, енергетики поки що не бачать причин для запровадження віялових відключень світла. Дефіцит потужності країна збирається покривати за рахунок імпорту струму з Європи та за допомогою збільшення потужності теплової генерації

18 травня стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Євросоюзу. Відомо, що струм в Україну надходитиме зі Словаччини.