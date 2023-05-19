Кабмін планує підвищити зарплати у держсекторі: хто з бюджетників отримає надбавки

Уряд хоче збільшити оклад громадян, які, незважаючи на війну, продовжують виконувати свій обов'язок і не залишили роботу в державній сфері.

Кабмін України розглядає можливість збільшити зарплати працівникам бюджетної галузі. Але з огляду на складну економічну ситуацію через війну надбавку отримають далеко не всі бюджетники. Відповідний проект ухвали про підвищення виплат опубліковано на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

У документі сказано, що підвищення виплат, ймовірно, торкнуться співробітників організацій, установ та підприємств, які одержують зарплату з місцевого та державного бюджету на території можливих чи активних бойових дій.

Зазначається, що ці громадяни, незважаючи на всю небезпеку, продовжують виконувати свій обов'язок. Тому уряд хоче додатково простимулювати їхню мотивацію та збільшити дохід. Надбавки до зарплат нараховуватимуть щомісяця до скасування військового стану в державі.

Як збільшаться виплати

Якщо законодавчу ініціативу буде підтримано, бюджетники отримають такі надбавки:

на територіях активних бойових дій – у максимальному розмірі 100% посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій – у максимальному розмірі 50% посадового окладу.

У працівників державних та комунальних підприємств, які надають соціальні послуги, розмір надбавки буде у максимальному розмірі 100% посадового окладу. Такий же розмір доплати передбачено на територіях можливих та активних бойових дій.

"Встановлення додаткового коефіцієнта до посадових окладів працівникам, які продовжують виконувати свої обов'язки та завдання на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, дозволить збільшити заробітну плату та частково нівелювати небезпечні умови праці", — йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку спрогнозували, що рівень середньої номінальної зарплати в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, – на 3,7%. Ще в НБУ вважають, що 2024 року номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні – на 5,7%.

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