Підготовка до нового опалювального сезону: скільки газу хоче накопичити Україна на зиму

В українському уряді хочуть наростити експорт та імпорт електроенергії для підготовки до опалювального сезону та залучити від Енергетичного співтовариства ще 200 млн. євро, щоб відремонтувати пошкоджені об'єкти.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону Україна хоче заповнити свої газові сховища 14 млрд куб. м. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава хоче мінімізувати імпорт газу за рахунок збільшення власного газовидобутку.

"Розвиток внутрішньої біржової торгівлі газом також є невід'ємною складовою збереження інвестиційної привабливості цієї сфери", – зазначив глава уряду.

Ще було ухвалено рішення про збільшення можливості експорту та імпорту електроенергії з Євросоюзу. А план відновлення об'єктів енергетики до зими складає 1710 МВт потужностей, що генерують. Крім того, дане завдання продовжити роботу з Енергетичною спільнотою для залучення 200 млн. євро грантів на ремонти.

"Ставимо на контроль Мінінфраструктури відновлення ТЕЦ та котелень, а також тих ТЕС, які виконують функцію теплопостачальних організацій в окремих містах. Міненерго та Мінінфраструктури також дане завдання забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу", – наголосив Денис Шмигаль.

Водночас, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання і готує до майбутнього осінньо-зимового періоду підприємства теплоенергетики.

"Одне із ключових завдань – створити необхідні резерви газу. Цього року насамперед розраховуємо на власний український видобуток. У посиленому режимі готуємо і нашу інфраструктуру", – додав він.

Нагадаємо, цієї зими Олексій Чернишов розповів журналістам Bloomberg, що Україна у 2023 році планує повністю відмовитися від імпортного газу. Для цього, за його словами, "Нафтогаз" намагатиметься збільшити видобуток газу на 8%, а приватні компанії — на 16%.

Зазначимо також, що попри бойові дії, ситуація зі видобутком газу в Україні не стала проблемною. Так, на початку 2023 року компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", заявила, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). У компанії також додали, що обсяги видобутку знизилися лише на 3%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком.