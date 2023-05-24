Дефіцит готівкової гривні? В Україні різко впав попит населення на долари

Валютний коридор можливих курсових коливань протягом травня майже не змінився: 37-38 грн/$ та 40-41 грн/€. Однією з причин став наявний дефіцит готівкової гривні.

У травні на готівковому валютному ринку коливання не були суттєвими, а попит на готівкові долари з боку населення суттєво скоротився. Про це йдеться у новій статті Фокуса "Валютний ризик. Що відбувається з курсом долара і як він зміниться у червні".

Так, за словами очільника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, станом на кінець останнього місяця весни готівковий курс, насамперед, в обмінних пунктах закріпився на позначці, яка в середньому лише на 2-2,5% вища за офіційний курс НБУ.

"Валютний коридор можливих курсових коливань протягом місяця також майже не змінився: 37-38 грн/$ та 40-41 грн/€, а щоденні курсові коливання перебувають в межах 0,3-,05 грн, тобто протягом травня на ринку не спостерігалося різких стрибків", — каже експерт.

Експерти пояснюють: на стабільність валютного курсу вплинув фактор дефіциту готівкової гривні.

"Поки не бачимо причин для послаблення гривні через дефіцит готівки на руках. Навіть попри війну відчувається сезонність, і гривня відчуває себе сильною, але навряд чи будуть сильні рухи в бік зміцнення, бо на міжбанківському ринку сильний попит тримається", — розповів дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Натомість директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько констатує: травень був вдалим для гривні на готівковому ринку завдяки тому, що виникли важливі для цього передумови.

"Насамперед через ухвалені Національним банком у квітні рішення щодо збільшення ліміту продажу готівкової валюти банками до 120% від придбаної в приватних клієнтів безготівкової валюти. Це дозволило великим системним банкам із розгалуженою мережею відділень та достатнім обсягом клієнтів-експортерів запропонувати дуже привабливу ціну готівкової іноземної валюти у касах. Це спрямувало частину попиту з боку населення до банків та стимулювало зниження готівкового курсу. Особливо сильними ці тенденції були у перший та третій тиждень травня. Проте у міру наближення готівкового курсу до вартості безготівкового долару з розміщенням на тримісячному депозиті (наразі середній коридор курсів становить 37,2-37,4 грн/$), ці тенденції слабшатимуть", — вважає вона.

Експерти кажуть: прогнозувати в умовах війни – надто складне завдання. Але саме наприкінці весни склалась ситуація, коли передумов для девальвації гривні (різкого падіння курсу гривні до долара) немає.

"Багато що буде залежати від ситуації на фронті, кроків валютної лібералізації, про які почали говорити в регулятора, динаміки споживчого попиту тощо. Було б нечесно робити якісь кількісні прогнози на горизонт понад місяць, адже ситуація дуже стрімко може змінитися будь-якої миті", — попереджає Анна Золотько.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про можливість зниження облікової ставки вже у 2023 році. Так, у Комітеті з монетарної політики НБУ вважають, що це може відбутися у IV кварталі.

Також Фокус пояснював, чому Національний банк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.