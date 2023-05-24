Середня зарплата у 2023 році: у Пенсійному фонді підрахували, як змінилися виплати

У Пенсійному фонді підрахували, що за рік середня зарплата українців побільшала на 3,1% і продовжує збільшуватися.

У Пенсійному фонді затвердили показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Так, у березні показник середньої зарплати, який обліковується для обчислення пенсії, був на рівні 13 423 гривень. Про це свідчать дані держструктури.

При цьому у лютому цей показник становив 12 794 грн, а в січні – 12 644 грн. У ПФУ зазначають, що розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні здійснюється за інформацією Державної податкової служби.

"До зазначеної інформації, зокрема, належать дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності", – сказано у повідомленні.

Зарплати у 2023 році

Зазначимо, що у травні, за даними Державної служби зайнятості, середній розмір заробітної плати у доступних вакансіях становив 11 тис. грн. Зокрема:

працівникам сфери торгівлі та послуг пропонують 12 тис. грн;

кваліфікованим робітникам сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;

кваліфікованим робітникам з інструментом – 11 тис. грн;

робітникам з обслуговування обладнання та машин — 12 тис. грн.

Які професії найзатребуваніші

За інформацією держструктури, роботодавці активно шукають:

водіїв (1752 вакансії);

швачок (1 548 вакансій);

продавців продовольчих/непродовольчих товарів (1169 вакансій);

кухарів (827 вакансій);

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

електрогазозварювальників (346 вакансій);

слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

токарів (301 вакансія);

слюсарів-сантехніків (298 вакансії);

трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Раніше Фокус розповідав, що у Верховній Раді було створено робочу групу щодо нових законопроектів із зарплат військовим, а також додаткову винагороду, яку планується за проведення наступу. Також нагадаємо, що українці зізналися, як війна з РФ ударила по їхнім доходам.