Україна зупиняє експорт електроенергії до ЄС: що відбувається

Енергетики знову закликали громадян раціонально споживати електричну енергію, щоби енергосистема могла працювати стабільно ввечері, а саме з 19.00 до 22.00.

Україна відмовилася від експорту електроенергії в інші країни, оскільки потребує покриття власного споживання. Про це 24 травня повідомили у "Укренерго".

"Відсутність експорту електроенергії з України пов'язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні впродовж усієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання", — сказано в повідомленні.

При цьому стверджується, що власною електроенергією Україна зараз забезпечена і всі споживачі можуть користатися світлом.

"Наявні ресурси води дозволяють гідроелектростанціям працювати протягом усієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються потужності теплових електростанцій. Утім, поступово знижується повінь, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денний годинник активно працюють сонячні та вітрові електростанції", — зазначили в "Укренерго".

Водночас фахівці поступово зупиняють енергоблоки атомних та теплових електростанцій, які потребують ремонту. А роботи на енергоблоках атомних електростанцій уже розпочалися.

Енергетики також закликають громадян раціонально споживати електричну енергію, щоби енергосистема могла працювати стабільно ввечері, а саме з 19.00 до 22.00.

"Перенесіть, по можливості, споживання на ранок, день чи ніч, зменште використання потужних електроприладів саме у вечірні години. Тоді диспетчерам Укренерго буде легше у ці години найбільшого споживання утримувати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії, який є запорукою стабільної роботи енергосистеми", — додали до компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" 17 травня розповіли, чи влітку українцям відключатимуть світло. За словами голови компанії Володимира Кудрицького, дефіцит генерації збираються покривати за рахунок імпорту струму з Європи та за допомогою збільшення потужності теплової генерації.