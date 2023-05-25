Кожна п'ята пачка сигарет. Скільки в Україні нелегального тютюну і що загрожує "чорнушникам"

Як в Україні під час війни розквітнув тіньовий ринок тютюну, скільки через це втрачає держава і як збираються прикривати лазівки тіньовиків?

До 19-22 млрд грн за різними оцінками втрачає український держбюджет за рік через те, що біля 20% ринку сигарет знаходиться в тіні. До таких висновків Фокус приходить у своєму новому огляді "Шкідливі звички. Скільки в Україні тіньового пального, алкоголю і сигарет й що з цим робити".

Для порівняння, саме 20 млрд грн Міноборони України планувало виділити в 2023 році на закупівлю безпілотників для потреб ЗСУ. Утримання Служби безпеки України коштує держбюджету у 2023 році біля 22 млрд грн. Річні кошториси міст-мільйонників (крім столиці) виглядають скромніше — наприклад, бюджет Львову у 2023 році складає біля 13,7 млрд грн, Дніпра — 15,5 млрд грн.

Але неотримані 19 — 22 млрд грн через нелегальний тютюн це ще не всі втрати від тіньового ринку підакцизної продукції. Адже за різними оцінками в тіні знаходиться 36-40% ринку алкоголю, через що бюджет недоотримує 9 — 12 млрд грн за рік. А частка тіньового ринку пального сягає 11% (10 млрд грн на рік). Тобто, сумарно за рік через тіньовий обіг підакцизної продукції (пального, алкоголю та сигарет) Україна втрачає біля 38 — 44 млрд грн.

Для порівняння: у лютому 2023 року за даними Мінфіну з держбюджету на соцвиплати (пенсії та ін.) спрямували біля 40 млрд грн. Усі платоспроможні банки України сумарно в січні-квітні 2023 року отримали 44 млрд грн чистого прибутку. А на житлові субсидії в бюджеті на 2023 рік виділили 38 млрд грн. Тобто, за українськими масштабами втрати від діяльності тіньового ринку підакцизної продукції є доволі суттєвими.

Головні порушники на ринку тютюну наразі добре відомі. Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, в коментарі для Фокусу розповідає, що під час дослідження тіньового ринку кількість тонн сировини, яку всі українські виробники сигарет замовляють за рік, аналітики порівнювали з обсягом сплачених податків. Таким чином вдалося з’ясувати, що легальні чесні виробники з кожної тонни переробленого тютюну сплачують приблизно 3-5 млн грн податків, тоді як тіньовики платять значно менше — іноді лише кілька гривень.

Завдяки цим простим розрахункам команді Економічної експертної платформи вдалося виявити вісьмох тіньових гравців й передати інформацію про них тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України (ТСК). Мова йде про наступні підприємства:

ТОВ "Табако Дім": 8 тис. грн податків з тонни;

ТОВ "Українське Тютюнове виробництво": 26 тис. грн податків з тонни;

ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика": 1,31 млн грн податків з тонни;

ТОВ "Ферментаційний завод "Тобако": 13 грн податків з тонни;

ТОВ "Імперіал Голд Тобако": 0 грн податків з тонни;

ТОВ "Потестас": 35 грн податків з тонни;

ТОВ "Імперія.Табак. Лтд": 157 тис. грн податків з тонни;

ТОВ "Юнайтед Табако": 2 тис. грн податків з тонни.

За словами Олега Гетмана під час засідання ТСК, де були присутні керівники Національної поліції, Бюро економічної безпеки і СБУ, всі отримали певні задачі й до наступного засідання ТСК, яке заплановане на 6 червня, мають провести комплексні перевірки цих вісьмох виробників й біля 300 чорних торгових точок й доповісти про результати.

Тіньовим виробникам сигарет загрожують перевірки

За словами Олега Гетмана, виробництвам — порушникам загрожує повторення долі одного з найбільших тіньових виробників сигарет — підприємства у Жовтих Водах (ТОВ "Юнайтед Табако"), роботу якого зупинили восени 2022 року. Роздрібні торгові точки, що торгували нелегальним тютюном, ризикують залишитись без ліцензії. Якщо торгівля сигаретами велася без ліцензії повністю в чорну — послідує штраф в 17 тис. грн й вилучення всіх товарів.

Раніше Фокус писав, що в Офісі президента пропонували заборонити продавати алкоголь та сигарети за готівку.