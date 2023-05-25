Від 750 гривень за кілограм: скільки цього року коштуватимуть черешня та малина для українців

Найдорожче – до 2 тисяч гривень за кілограм – продають закарпатську малину. Дещо дешевше коштує черешня, імпортована з Ізраїлю та Азербайджану.

Вже цього літа ціни на черешню в Україні зростуть до рекордних показників і за кілограм ягоди в магазинах та на ринках проситимуть понад 1 тисячу гривень. Про це йдеться в сюжетах відразу кількох ЗМІ.

Опитавши продавців та покупців на ринках та в супермаркетах журналісти УНІАН дізналися, що вже навіть зараз ціни на ранню черешню стартують від 750 гривень за кілограм. Причина — окупація ЗС РФ міста Мелітополя, який був основним постачальником свіжих ягід усередині країни.

Так, жінка-реалізатор, яка продавала черешню за 700-800 гривень за кілограм, розповіла, що ягоду брала на Трощині. Там кілограм ягід коштував 680 гривень. Своєю чергою, на один із найбільших ринків в Україні черешню привезли з Ізраїлю.

У критому ринку ціна на черешню була ще більшою: там просили 1200 гривень за кілограм ягоди.

Дещо дешевше коштує черешня, яку привозять в Україну з Азербайджану, дізналися журналісти телеканалу "Київ 24". Її на українських ринках продають за ціною 200 гривень за кілограм.

Дорожче черешні влітку коштуватиме лише малина. Нині на одному із київських ринків її продають за ціною від 1500 до 2000 гривень за кілограм. Ягоду закуповують в Одеській та Закарпатській областях. Зауважимо, що самі продавці наголосили на тому факті, що поки не поспішають продавати малину, оскільки закупівельна ціна на неї досить висока.

До речі, українці в соцмережах вже відреагували на високі ціни на черешню та малину та почали жартувати, що ці ягоди такими темпами витіснять криптовалюту.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, на які овочі і чому не варто очікувати зниження цін цього сезону. Здебільшого високі ціни на овочі — результат російської окупації в тих регіонах України, де найактивніше вирощували зелень.

Крім того, у березні 2023 року ЗМІ писали про те, на скільки та чому в Україні підвищаться ціни на продукти. Подорожчання помідорів та огірків пов'язане з окупацією Херсонської області, а також із проблемами, з якими стикаються тепличні господарства. А зростання цін на свинину відбувається через дорогі корми.