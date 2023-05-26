Обвал на газовому ринку Європі: блакитне паливо вперше за два роки подешевшало до мінімуму

Пік цін на газ припав на серпень 2022 року, коли було встановлено рекордну ціну — майже 340 євро за мегават-годину.

Вартість природного газу в Європі продовжує знижуватися, опустившись нижче 25 євро за мегават-годину (близько 280 доларів за тисячу кубометрів) на торгах TFT у Нідерландах. Це найнижчий рівень за останні два роки, свідчать дані біржі ICE.

Востаннє такий рівень цін спостерігався у липні 2021 року Фото: ICE

Востаннє такий рівень спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала скорочувати постачання енергоресурсів до Європи перед вторгненням в Україну.

Пік цін на газ припав на серпень 2022 року, коли було встановлено рекордну ціну — майже 340 євро за мегават-годину.

Чому знижуються ціни

В агентстві зазначають, що слабкий промисловий попит і більш заповнені, ніж зазвичай, сховища газу чинили тиск на ціни протягом кількох тижнів поспіль,

Тим часом попереду найтепліші місяці року, які Європа пройде із запасами газу в 66%, що набагато вище за середнє історичне значення. Це вказує на те, що найгірша енергетична криза позаду. Подібні рівні зберігання зазвичай досягалися приблизно у середині липня.

Але оскільки економічна активність ще не повністю відновилася, хоча ціни на газ серйозно знизилися, існують деякі побоювання, що пропозиція на ринку може перевищити попит у наступні місяці, особливо після того, як зусилля для поповнення сховищ почнуть сповільнюватися, що може призвести до обмеження виробництва. .

Трейдери все ще розглядають можливість збільшення споживання газу найближчими тижнями, якщо погода стане спекотнішою. Вказується також на те, що влітку 2022 року в Європі була аномальна спека, яка вплинула на гідроенергетику та деякі атомні електростанції, стимулюючи використання газу.

Тим часом у Росії, яка ще 2022 року намагалася спровокувати енергетичну кризу в Європейському Союзі, різко скоротилися обсяги видобутку газу. Так, у січні-квітні виробництво газу знизилося на 10% рік до року, до 235 млрд кубометрів, у квітні — на 10,3%, до 55 млрд кубометрів.

А в Reuters вважають, що доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи в 2023 році можуть впасти вдвічі.