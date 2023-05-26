Тариф на електроенергію на рівні 2,88 грн: з 1 червня на українців чекають зміни

Запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники. За даними джерела, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, ймовірно, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

В результаті першого етапу корекції цін Національна комісія, відповідальна за державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), запропонувала встановити єдиний тариф на електроенергію для домашніх споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з урахуванням ПДВ) з 1 червня 2023 року. Про це повідомили у Енергореформі.

"НКРЕКУ подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецзобов'язання щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року з впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн// кВт-год з ПДВ", – йдеться у листі до Міненерго за підписом вріо голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Як зазначається у листі, запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго" (основні виконавці ПСО, за рахунок яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить зараз близько 6 грн/кВт-год, та тарифами для населення – ЕР) та наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

Лист також зазначає, що єдиним ефективним способом стабілізації механізму Об'єднаної системи забезпечення є поступове наближення цін до рівня, визначеного ринком.

НКРЕКУ зазначила, що провела консультації із Секретаріатом Енергетичного співтовариства щодо пропозицій щодо внесення змін до положення про ПЗГ, починаючи з 1 червня 2023 року.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, радше за все, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Як повідомлялося, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт-год та 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) при споживанні обсягів, що перевищують цей показник.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що в Україні у травні 2023 року розпочалися масштабні ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростанцій, тому в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.

Раніше Фокус пояснював, які тарифи на комуналку не зміняться до кінця війни.