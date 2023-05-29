Мінекономіки запропонувало підняти мінімалку майже на 1 тисячу гривень: на що це вплине

Також у відомстві запропонували підвищити розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, який зараз заморожено на рівні 2021 року.

Міністерство економіки пропонує збільшити у 2024 році мінімальну заробітну плату з 6700 до 7651 гривні. Про це заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляється на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Також Бережна озвучила пропозицію відомства підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС із 2893 до 3 443 гривень. Зазначається, що зараз цей показник "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року.

Чиновниця повідомила, що наразі Мінекономіки перебуває у процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період.

Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб на його основі розрахувати необхідні витрати бюджету, у тому числі для запропонованих економічним відомством розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7782 гривні.

На що впливає мінімалка

Розмір мінімальної зарплати здебільшого впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій та соціальну допомогу, пише РБК-Україна.

Після підвищення мінімальної зарплати пропорційно зростають і зарплати бюджетників. Оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки має становити 44,5% від мінімальної зарплати.

Підвищення рівня мінімалки спричиняє певні зміни для ФОПів. Насамперед це відбивається на податках. Так, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. З 1 жовтня 2023 року вона становитиме 100 500 гривень.

Розмір єдиного соціального внеску (22%) також розраховується від мінімальної зарплати. З 1 жовтня 2023 року він становитиме 1474 гривні.

Для пенсіонерів із тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) щомісячна пенсійна виплата має становити не менше 40% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами також не може бути меншим за мінімалку.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, через війну уряду довелося відмовитися від колишніх планів щодо підвищення мінімалки, яку у 2023 році планували збільшити з 6700 до 7176 гривень уже з 1 січня.

3 листопада 2022 року Верховна Рада затвердила Держбюджет України наступного року, після чого, 23 листопада, його підписав президент Володимир Зеленський. З документа стало відомо, що мінімалка у 2023 році становитиме 6700 гривень на місяць, а прожитковий мінімум – 2684 гривень.