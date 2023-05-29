Україна відмовиться від імпортного газу на зиму: в "Нафтогазі" пояснили чому

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, ризик того, що Україні не вистачить власного газу на зиму, все ж таки є. Але в компанії вже знають, що зроблять у разі виникнення такого форс-мажору.

Наступного осінньо-зимового періоду Україна планує пройти виключно з газом власного видобутку. Для цього в "Нафтогазі" планують видобути 13,5 мільярда кубометрів палива протягом 2023 року, повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

За його словами, з початку року Україна ввела в експлуатацію 7 свердловин із високим рівнем видобутку газу. Кожна з них забезпечує понад 100 тисяч кубометрів на добу. Крім того, компанія залучає нові технологічні й інженерні рішення, щоб збільшити видобуток із наявних родовищ і свердловин.

"Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. Ми маємо нарешті почати використати цей потенціал. У 2023 році плануємо видобути 13,5 мільярда кубометрів газу. Також є певні очікування від приватних видобувачів. Цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024 років без імпорту", — сказав Чернишов.

Водночас ризик того, що Україні не вистачить власного газу на зиму, все ж таки є. Виною всьому війна. Але, як пояснив голова правління "Нафтогазу", вихід із ситуації все ж таки є.

"Нафтогаз" приєднався до платформи сумісних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо за негативного розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги. Але це лише фактор війни", — наголосив він.

Крім того, як повідомив Олексій Чернишов, "Нафтогаз" не змінюватиме тариф для своїх клієнтів до 1 травня 2024 року. Ціна залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, попри бойові дії, ситуація з видобутком газу в Україні не стала проблемною. На початку 2023 року компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", заявила, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). У компанії також додали, що обсяги видобутку знизилися лише на 3%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком.

Водночас 17 листопада 2022 року російська ракета поцілила по одному з газодобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу.